'Gezen Sinema Tır'ı ilk olarak kuruluş toprakları Söğüt'te sahne aldı - Son Dakika
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'Gezen Sinema Tır'ı ilk olarak kuruluş toprakları Söğüt'te sahne aldı

05.05.2022 11:51

'Gezen Sinema Tır'ı ilk olarak kuruluş toprakları Söğüt'te sahne aldı Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "'Gezen Sinema Tırı' ilk olarak dirilişin ve kuruluşun başkenti Söğüt'te gösterime başlamıştır" Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği...

'Gezen Sinema Tır'ı ilk olarak kuruluş toprakları Söğüt'te sahne aldı

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan,

"'Gezen Sinema Tırı' ilk olarak dirilişin ve kuruluşun başkenti Söğüt'te gösterime başlamıştır"

BİLECİK - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje ile özel tasarlanan 90 kişi kapasiteli 'Gezen Sinema Tırı' kuruluş toprakları Söğüt'te ilk sahnesini aldı.

Bilecik Valiliği himayelerinde Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Söğüt Kaymakamlığı ve Söğüt Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle ilçesine gelen Gezen Sinema Tırı'na ilgi büyüktü. Söğütte eğitim alan bulunan yaklaşık bin 200 ilkokul öğrencisine sinema keyfi yaşattı. Tırın ilk sinema keyfine çocuklar ile birlikte Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zekai Çobandere eşlik etti.

"Çocuklarımızın mutlu olabilmesi için güzel bir organizasyonun"

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, çocukların çok mutlu olduklarını anlatarak, "Osmanlı'nın kuruluşuna beşiklik etmiş Söğüt ilçemizde, çocuklarımızı sinema ile buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız pandemi sonrasında yüz yüze eğitime hızlı bir şekilde başladı. Bizi çocukluğumuza götüren bu güzel organizasyon ilçemize ve tüm çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

"Gezen Sinema Tırı' ilk olarak dirilişin ve kuruluşun başkenti Söğüt'te gösterime başlamıştır"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Sinemalar Genel Müdürlüklerini ev sahipliğinde çocukları için özel tasarlanan Gezen Sinema Tırı'nın ilçeye geldiği için mutlu olduklarını anlatarak, "Yapmış olduğumuz program çerçevesinde tüm ilçelerimizi dolaşacak olan gezici sinema ilk olarak dirilişin ve kuruluşun başkenti Söğüt'te gösterime başlamıştır. İlimizin kültür ve turizmine olan katkılarımız Bakanlığımızın ilgi ve destekleri ile gün geçtikçe artmakta. Bizler de şehrimiz adına gece gündüz demeden elimizden gelen kültürel, sanatsal ve turizm odaklı çalışmalarımızı hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Çocuklar ise gezici sinema çok memnun kaldıklarını söyleyerek, tekrar gelmesini istediler.

'Gezen Sinema Tır'ı ilk olarak kuruluş toprakları Söğüt'te sahne aldı
'Gezen Sinema Tır'ı ilk olarak kuruluş toprakları Söğüt'te sahne aldı
'Gezen Sinema Tır'ı ilk olarak kuruluş toprakları Söğüt'te sahne aldı
'Gezen Sinema Tır'ı ilk olarak kuruluş toprakları Söğüt'te sahne aldı

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Bilecik, Sinema, Turizm, Söğüt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Gezen Sinema Tır'ı ilk olarak kuruluş toprakları Söğüt'te sahne aldı - Son Dakika


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