Giresun'da "Mayıs 7'si" geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da "Mayıs 7'si" geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı

20.05.2022 15:38
Giresun'da "Mayıs 7'si" geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı

Giresun'da halk arasında, havaların ısınıp bahardan yaz mevsimine geçişin sembolü olarak bilinen "Mayıs 7'si" geleneğinin yaşatıldığı "45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali"nde vatandaşlar dilek tuttu.

Giresun'da halk arasında, havaların ısınıp bahardan yaz mevsimine geçişin sembolü olarak bilinen "Mayıs 7'si" geleneğinin yaşatıldığı "45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali"nde vatandaşlar dilek tuttu.

Katılımcılar Giresun Belediyesince organize edilen festivalin ikinci günü etkinlikleri kapsamında Sarvan köyünde toplandı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun da aralarında bulunduğu gruptakler, yaprak üzerinde oluşan çiseden bir damla alarak, ateşte kaynayan sütü mayaladı.

Türküler söyleyen topluluk, gaz lambalarının ışığında Aksu Deresi'nin denizle buluştuğu yere kadar yürüdü. Giresun simidi, çökelek ve pekmezle kahvaltı yapan katılımcılar, gün doğumuyla aynı bölgedeki festival alanına geldi.

Vatandaşlar, burada da Mayıs 7'si geleneklerini yerine getirdi. Tuttukları dileklerin gerçekleşmesi için 3 kez sac ayağın üzerinden atlayanlar, sorunlarından kurtulmak için "derdim, belam denize" sözleriyle dereyle denizin birleştiği yere 7 çift, 1 tek taş attı.

Festivalde, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yabancı ülkelerin dans toplulukları da gösterilerini sergiledi.

Şenlikoğlu, törende yaptığı konuşmada, gelenekleri ve görenekleri gelecek nesillere aktarmanın kendilerinin en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 bin yıllık geçmişi olan ve 1977 yılından itibaren de Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne dönüştürülen "Mayıs 7'si" geleneğini bu yıl coşkuyla kutladıklarını belirten Şenlikoğlu, "Bizler değerlerini yaşayan ve yaşatan kültüre sahip kadim bir milletiz. Belediye olarak en önemli görevimiz, şehrimizi ulusal ve uluslararası arenada detaylı bir şekilde tanıtabilmek. Dün ve bugün burada gerçekleştirdiğimiz bir çok ritüellerimizi ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi tekrar hatırlatmaya çalıştık." dedi.

Şenlikoğlu, yöresel kültürü ve gelenekleri yaşatmak için tüm Giresun halkını Mayıs 7'sini doyasıya yaşamaya ve yaşatmaya davet etti.

Törene, Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Giresun'da Mayıs 7'si geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı
Giresun'da Mayıs 7'si geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı
Giresun'da Mayıs 7'si geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı
Giresun'da Mayıs 7'si geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı
Giresun'da Mayıs 7'si geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı

YORUMLAR
500
45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı
Kaynak: AA

Aytekin Şenlikoğlu, Festival, Giresun, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Giresun'da 'Mayıs 7'si' geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:51:16. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da "Mayıs 7'si" geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement