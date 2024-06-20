Giresun'un Dereli ilçesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Giresun'un Dereli ilçesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Giresun'un Dereli ilçesi, Göksu travertenleri ve Mavigöl gibi turizm noktalarıyla Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak yerlerinden oldu. Bayram süresince Göksu travertenlerini 10 bin kişi, Mavigöl'ü ise 25 bin kişi ziyaret etti. Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, ilçenin turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını belirtti. Ziyaretçiler de travertenlerin keyifli ve eğlenceli olduğunu ifade ederek, bölgenin Pamukkale'yi aratmadığını söyledi.

20.06.2024 10:29
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Göksu travertenleri ve Mavigöl gibi turizm noktaları ile ön plana çıkan Giresun'un Dereli ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak yerlerinden oldu.

İlçede son yıllarda tanınırlığı artan ve görüntüsüyle adeta Pamukkale'yi andıran Göksu travertenlerini, bayramda 10 bin kişi ziyaret etti.

Mineralli suyun aktığı beyaz taşlar ve turkuaz renkli göletlerden oluşan travertenleri ziyaret edenler, keyifli vakit geçirdi.

Kuzalan Tabiat Parkı'nda Göksu Deresi içinde yer alan, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akan Mavigöl'ün bulunduğu alanı da bayram süresince yaklaşık 25 bin kişi gezdi.

Kuzalan Şelalesi, Kümbet ve Kulakkaya yaylaları da doğada huzur bulmak isteyenler tarafından tercih edildi.

"Gün geçtikçe turizm hareketi Dereli'de artıyor"

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda ilçede ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Yaylalarda da aynı şekilde yoğunluk oluştuğunu belirten Şenlikoğlu, "İlçeye gelen insan sayısı, kendi nüfusumuz hariç 100 bin kişi civarında oldu. Dereli'yi gezmeye gelenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İlçenin Giresun'un en cazip bölgesi haline geldiğinin altını çizen Şenlikoğlu, "Turizmin amiral gemisi Dereli ve yaylaları. Bunların dışında Göksu travertenleri ve Mavigöl'ün de turizme kazandırılması Dereli'nin cazibesini kat kat artırdı. Resmi kayıtlardan bayram süresince ilçeye günlük 10 bin civarında araç girdiğini görüyoruz. Gün geçtikçe turizm hareketi Dereli'de artıyor." diye konuştu.

"Pamukkale uzak olduğu için gidemedik ama burası da aratmıyor"

İstanbul'da yaşadığını, misafirleri ile memleketine gezmeye geldiğini anlatan Gönül Özçakır ise travertenlerin eğlenceli bir yer olduğunu dile getirdi.

Özçakır, "Taşları ve göletleri çok keyifli. Biz geçen yıl gelmiştik, bu yıl da özellikle misafirlerimizi getirdik. Çok merak ediyorlardı, gezmek istiyorlardı. Buranın ardından da Mavigöl'ü gezeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan eşinin ailesini ziyarete gelen Gökmen Akbaş da travertenlerin turistik açıdan güzel bir yer olduğuna dikkati çekerek, "Böyle bir yerin sadece Pamukkale'de olduğunu düşünüyorduk ama burada da varmış. Yeşilin yanında burası çok iyi olmuş, suyun soğukluğu da iyi, psikolojik olarak da rahatlatıyor." dedi.

Akbaş, Karadeniz'in her yerinin ayrı güzellikte olduğuna dikkati çekerek, "Hem doğası hem denizi güzel, tadını çıkarmak lazım. Yurt dışından ziyade ilk önce memleketi gezmek lazım. İnsanlar şu anda yurt dışını gezmek istiyor ama memleketin gezilecek birçok yeri var." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesiyle Samsun'dan gezmeye geldiğini anlatan Selami Sarıoğlu, "İlk kez bu civarda traverten gördüm. Pamukkale uzak olduğu için gidemedik ama burası da aratmıyor. Bence burası küçük Pamukkale." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Giresun'un Dereli ilçesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

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