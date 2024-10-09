Göbeklitepe, İspanya'da Sanatla Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Göbeklitepe, İspanya'da Sanatla Buluşuyor

Göbeklitepe, İspanya\'da Sanatla Buluşuyor

İspanyol sanatçı Isabel Munoz, Göbeklitepe fotoğraflarını Madrid'de sergileyecek.

09.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arkeolojik ve antropolojik açıdan insanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe ve çevresindeki taş yapıları fotoğraflayan İspanyol fotoğraf sanatçısı Isabel Munoz, Madrid'de açılacak sergiyle İspanyolları medeniyetin beşiğiyle buluşturacak.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin katkılarıyla hazırlanan Munoz'un "Yeni Bir Tarih" adlı Göbeklitepe fotoğraf sergisi, 12 Ekim'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Ulusal Antropoloji Müzesi'nde açılacak.

Açılış hazırlıkları sırasında AA muhabirine açıklama yapan Munoz, "Göbeklitepe her şeyden önce bir insanlık keşfi. Medeniyetin beşiği ve ben ondan dolayı medeniyetin sıfır yılı diyorum. Belki de halen bunun ne anlama geldiğinin farkında değiliz ama bu olağanüstü bir şey. Orası, insanlığın tüm tasarımlarının doğduğu yer." dedi.

Göbeklitepe ve "kendisini daha derinden etkileyen yer" olarak tanımladığı Karahantepe'de çok özel ve güçlü duygularla çalıştığını anlatan Munoz, "Medeniyetin sıfır yılı Türkiye'de. Milattan önce 9 bin 600 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu bir başlangıç. Bu yerleri fotoğraflarken hissettiklerim, yaşadığım heyecan, hislerimi fotoğraflarla aktarma duygusu olağanüstü bir şeydi." diye konuştu.

Göbeklitepe, İspanyolların boğa güreşi tarihini değiştirdi

İspanya'nın da Neolitik Dönem ve tarihi kalıntılar bakımından çok zengin olduğunu ancak Türkiye'nin "çok farklı bir konumda bulunduğunu" dile getiren Munoz, Göbeklitepe ve çevresinde ortaya çıkarılan yapılarla birlikte tüm dünyada olduğu gibi İspanya'da bilinen bazı bilgilerin de değiştirilmek zorunda olduğunu vurguladı.

Munoz, "İspanya ve Türkiye'nin çok ortak özellikleri var. Boğa güreşleri de bunlardan biri. Ama Göbeklitepe'deki boğa ve şaman figürü ilk boğa güreşinin oradan geldiğinin bir kanıtı. Bunu bir matador arkadaşıma da gösterdim, o da ilk önce şaşırdı ancak sonrasında onay verdi. İspanyol olarak hayatımız boyunca, kültürümüz gereği boğa güreşlerinin Helenistik Dönem'den geldiğini sanıyorduk ama Göbeklitepe, Karahantepe ile gördük ki 5 bin yıl öncesinde Türkiye'de varmış." ifadelerini kullandı.

"Picasso'nun Guernica tablosunu hatırladım"

"Göbeklitepe ve çevresinin arkeoloji dünyasının en büyük keşfi olduğuna inanıyorum." diyen sanatçı, taş yapılardaki hayvan ve insan figürlerine baktığında ünlü İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'yu ve onun en önemli eserlerinden biri olan "Guernica" tablosunu hatırladığını söyledi.

Munoz, "Picasso hayatta olsaydı ve Göbeklitepe'yi görseydi herhalde hayranlıktan ölürdü. Göbeklitepe'deki figürler birer Picasso tablosu." değerlendirmesinde bulundu.

"O taşların canlı olduğunu hissettiğim anlar oldu"

Göbeklitepe ve çevresini fotoğraflamak için bölgeye 7 kez gittiğini ve her seferinde büyük heyecan duyduğunu kaydeden Munoz, şöyle devam etti:

"Kendimi çok ayrıcalıklı hissettiren bir proje oldu. Özellikle gece yaptığım çalışmalar olağanüstüydü. O taşların canlı olduğunu, konuştuğunu, gecenin ışığıyla birlikte hareket ettiklerini hissettiğim anlar oldu. Öyle ki sanki taş yapılar ışıkla, gölgeyle oynayıp, konuşup, gülüyorlar. Gece, kendimi o dönemde yaşamış insanlara çok daha yakın hissettim. Fotoğraflarla iletmeye çalıştığım da bu oldu."

Fotoğrafların çerçevelerinde Türkiye'den birer avuç toprak var

Fotoğrafların sergilendiği çerçevelerin içine Göbeklitepe çevresinden aldığı birer avuç toprağı da koyduklarını aktaran İspanyol sanatçı, "Türkiye burada olmalı." diye ekledi.

Özel geliştirdiği ve Türkiye toprağı üzerine baskı yaparak "Tepetype" adını verdiği tekniği uygulayan Munoz, "Tamamen özgür bir şekilde, sanatımla, oradaki atmosferi iletme fırsatını bana verdikleri için Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ve tüm yetkililere teşekkür ederim." dedi.

Göbeklitepe'yi 100'den fazla fotoğrafla ilk kez yurt dışına çıkaracak ve Eylül 2023'te bulunan kireç taşından yapılmış, gerçek boyutlu yaban domuzu heykelinin fotoğrafının da ilk defa sanatseverlerle buluşacağı sergi, ocak ayına kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Göbeklitepe, İspanya, Turizm, madrid, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Göbeklitepe, İspanya'da Sanatla Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:46:32. #1.12#
SON DAKİKA: Göbeklitepe, İspanya'da Sanatla Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.