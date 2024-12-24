Göbeklitepe Kışın da Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Göbeklitepe Kışın da Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Göbeklitepe Kışın da Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Göbeklitepe, kış aylarında güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçilerle dolup taşıyor.

24.12.2024 15:57
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Göbeklitepe kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor

ŞANLIURFA - "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor. Yaz havasının yaşandığı kentte gelen ziyaretçiler, tarihi ören yerlerini gezmenin tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde kış mevsimi dolayısıyla soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfa'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Göbeklitepe'ye akın etti. Günlük binlerce kişinin ziyaret ettiği ören yeri, 2024 yılında en yoğun günlerini yaşadı. İnsanlık tarihine ışık tutan ören yeri, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ören yeri içerisinde, neolitik döneme ait boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulunuyor. Ziyaretçiler, alanın tarihini rehberlerden öğreniyor, ören yerinde hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştiriyor.

Göbeklitepe'yi gezen ziyaretçiler, herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Göbeklitepe Kışın da Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika

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