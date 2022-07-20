Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında anılacak - Son Dakika
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Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında anılacak

20.07.2022 14:54
Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında anılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında Şanlıurfa'da anılacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında Şanlıurfa'da anılacak.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarıyla gündeme geldiğine işaret edildi.

Tarlasını süren bir çiftçinin 1986'da bulduğu heykelin ardından Göbeklitepe'de somut bulgulara ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, 1994'te bölgeyi ziyaret eden Alman Arkeoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Schmidt'in, Göbeklitepe'deki üst kısımları görünen taşların neolitik döneme ait olduğunu fark ettiği belirtildi. Açıklamada, bunun üzerine 1995-2006'da Şanlıurfa Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Schmidt ve ekibinin katılımıyla kesintisiz kazı çalışması yapıldığı bildirildi.

Kazı başkanlığının 2007'de Prof. Dr. Schmidt'e verildiği belirtilen açıklamada, "Bu dönemde Göbeklitepe'de gerçekleşen kazılarda insanlık tarihi için önemli ipuçları ortaya konuldu. Göbeklitepe'nin keşfedilmesinde ve tanıtılmasında çok emeği bulunan Klaus Schmidt, bu yıl da unutulmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Schmidt anısına Valilik koordinatörlüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ortaklığında, Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Urfasiklet Bisiklet Spor Kulübü destekleriyle 24 Temmuz Pazar günü "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" etkinliğinin düzenleneceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Klaus Schmidt, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında anılacak - Son Dakika

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