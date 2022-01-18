Gökmedrese eski hüviyetine kavuşuyor - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında Gökmedrese'de eğitim ve kültürel etkinlik yapılması için iş birliği protokolü imzalandı.

CÜ'den yapılan açıklamada, İlahiyat Fakültesi ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma ile geçmişte Sivas'ın eğitim ve kültür hayatına önemli katkıları olan Gökmedrese'nin eski kimliğine kavuşacağı belirtildi.

Rektörlük makamında düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesinin kentin önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Medreseler, Sivas'ın eğitim ve kültür hazineleridir. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından şehrimizin tarihi değerleri arasında yer alan ve restorasyonu tamamlanan Gökmedrese'de çeşitli faaliyetler düzenleyeceğiz. İmzalanan protokolle üniversite ve şehir iş birliğinin en güzel örneklerinden biri hayata geçmiş olacak hem de Gökmedrese eski hüviyetine kavuşmuş olacak."

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca da üniversite şehir iş birliğine yönelik güzel bir çalışmaya imza attıklarının altını çizerek, "Sivas, tarihi, kültürel, eğitim alanlarında Anadolu'nun en önde gelen şehirlerinden biridir. Üniversitemiz tarafından Gökmedrese'de güzel işler yapılacak." ifadelerini aktardı.

Protokol kapsamında Gökmedrese'de, İslam düşünce dersleri, musiki dinletisi, irfan meclisi, hat kursu, kelam sohbetleri, masal ve destan anlatısı, mani atışmaları, ebru ve tezhip kursu, şehre dair sohbetler, fıkıh sohbetleri, ilahi dinletisi, vakıf kültürü sohbetleri gibi etkinlikler düzenlenecek.