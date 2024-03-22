Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı

Gölcük Tabiat Parkı\'nda Kar Yağışı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Tabiat parkında iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Günübirlik tatil için parka gelenler, göl etrafında yürüyüş yaparak güzel manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi. Ziyaretçilerden Ensar Üngören, kar yağışıyla Gölcük'ün ayrı bir güzelliğe büründüğünü ve görülmeye değer olduğunu belirtti.

22.03.2024 15:43
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında, iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Günübirlik tatil için tabiat parkına gelenler, göl etrafında yürüyüş yaptı, güzel manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Karabük'ten Gölcük'e gelen Ensar Üngören, Bolu'ya sık sık geldiğini söyledi.

Üngören, kar yağışıyla Gölcük'ün ayrı güzelliğe büründüğünü belirterek, güzel manzaranın görülmeye değer olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı - Son Dakika

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