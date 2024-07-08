Goran Bregoviç, İzmir'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Goran Bregoviç, İzmir'de müzikseverlerle buluştu

Balkan müziğinin ünlü ismi Goran Bregoviç, Türkiye turnesi kapsamında İzmir'deki Çeşme Açıkhava Tiyatro'sunda konser verdi. 'The Wedding and The Funeral Band' ile sahne alan Bregoviç, beğenilen parçalarını seslendirdi. Konseri İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Cedi Osman ve Ebru Şahin gibi ünlüler de izledi. Bregoviç, turnenin devamında Antalya'da da konser verecek.

08.07.2024 23:15
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Balkan müziğinin dünyaca ünlü ismi Goran Bregoviç, Türkiye turnesi kapsamında İzmir'deki Çeşme Açıkhava Tiyatro'sunda müzikseverlerle bir araya geldi.

"The Wedding and The Funeral Band" (Düğün ve Cenaze Orkestrası) ile konser veren usta müzisyen, aralarında "Vino Tinto", "Maki Maki" ve "Duj Duj"un bulunduğu beğenilen parçalarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konseri, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, milli basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu eşi Ebru Şahin, oyuncu Barış Falay ile çok sayıda müziksever izledi.

Ünlü müzisyen, turne kapsamında 9 Temmuz'da da Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Goran Bregoviç, İzmir'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

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