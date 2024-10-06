Görme Engelli Öğrenciler Bilimle Aydınlanıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Görme Engelli Öğrenciler Bilimle Aydınlanıyor

Görme Engelli Öğrenciler Bilimle Aydınlanıyor

İzmir'deki Aşık Veysel Ortaokulu öğrencileri, bilim temalı projeyle deneyimleyerek öğreniyor.

06.10.2024 13:49
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İzmir'deki Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, "Bilimin Işığında Aydınlansın Dünyam Projesi" sayesinde çevre, matematik, arkeoloji, kültür ve miras, sağlıklı beslenme, uzay ve bilim temalarını dokunarak öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu'nda İzmir'in yanı sıra farklı şehirlerinden görme engelli öğrenciler eğitim görüyor.

Okulun Fen Bilgisi Öğretmeni Necla Ersoy Burhan da öğrencileri için İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde, "TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı" kapsamında desteklenen "Bilimin Işığında Aydınlansın Dünyam Projesi"ni hayata geçirdi.

Görme engelli öğrencilerin bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan doğa ve çevre, matematik ve zeka oyunları, arkeoloji, kültür ve miras, sağlıklı beslenme, uzay ve bilim konularına yönelik okul dışı öğrenme deneyimlerinden oluşan projenin etkinlikleri, gruplar halinde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda öğrenciler, alanında uzman eğitimcilerin anlatımı ve rehberliğinde kentteki İnciraltı Kent Ormanı, 100. Yıl Zeka Oyunları ve Matematik Parkı, Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi ile Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde etkinliklere katılıyor.

Program kapsamında kent ormanından laboratuvara, bilim merkezinden arkeolojik kazı merkezlerine farklı çalışma ortamlarını ziyaret eden öğrenciler, dokunarak ve deneyimleyerek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Öğrencilerin son ziyaret adresi Bornova ilçesindeki 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü oldu.

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ve kazı ekibinden arkeoloji ve bölge tarihi konularında bilgi alan öğrenciler, eğitim için açılan arkeolojik park içinde kazı deneyimi yaşadı.

Höyük yerleşkesinde bulunan "Neolitik Köy"de eski çağlardaki yaşamla ilgili fikirler edinen öğrenciler, eski dönemleri yansıtan deri kıyafetleri giydi, 8500 yıllık buluntulara dokundu. Höyüğü öğrenciler, gruplar halinde ziyaret ediyor.

"Aktivitelere eksiksiz katılıyorlar"

Öğretmen Necla Ersoy Burhan, AA muhabirine, etkinliklerle öğrencilerin bilimsel olguları fark etmelerini sağlamayı hedeflediklerini, merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Projeyle öğrencilerin bağımsız hareket becerileri ve sosyal becerilerini geliştirmeyi de amaçladıklarını anlatan Burhan, "Okulda 36 öğrencimiz var, bunları 3 gruba ayırdık. Her hafta bir grubumuzla etkinlikler yapıyoruz. Isınma oyunları, eğitsel oyunlar, drama, istasyon tekniği, yaparak yaşayarak öğrenme, tasarım oluşturma gibi farklı yöntem ve teknikleri içeren uygulamalar yapıyoruz." diye konuştu.

Burhan, öğrencilerin okul dışı alanlarda mekanın kendilerine uygun olmaması ve yeteri kadar destek alamamaları nedeniyle sıkıntılar yaşadığını, projeyle sunulan ortam sayesinde ise herkesin aktivitelere katıldığını dile getirdi.

Öğrencilerin 5 gün içinde 5 farklı alanı tanıyıp deneyimlediğini ifade eden Burhan, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda çocuklarımızın bağımsız yaşam becerilerine katkıda bulunmak istiyoruz. Aile ve çevrelerine örnek teşkil etmek istiyoruz çünkü çocuklarımızın tek engeli görme. Biraz destek olunduğu zaman bütün aktivitelere eksiksiz katılıyorlar. Çok da mutlular, 3 haftadır bunu gözlemliyoruz. Öğrencilerimizden ve bize eşlik eden uzman ve rehberlerimizden de çok güzel dönüşler aldık. Projenin daha uzun süreli olmasını istiyorlar, gerçekten çok güzel deneyimler edindiler."

6. sınıf öğrencisi Nisa Nur Toprak da hafta boyunca çok güzel etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Eski çağlardaki deri kıyafetleri giydik bugün. Vazolar, fosiller bulduk, çok mutluyduk. Daha önce böyle şeyler deneyimlememiştim." dedi.

Buluntulara dokunarak anlamaya çalışıyorlar"

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ise kazı alanı dahil olmak üzere merkezin " Türkiye'deki tek engelsiz arkeolojik merkez" olduğunu söyledi.

Proje kapsamında görme engelli çocukların arkeolojik park içinde kazı yaptığını ifade eden Derin, şunları kaydetti:

"Bunun dışında Neolitik Köy'de 8 bin 500 yıl önceki yaşamın içine sokarak, onları farklı bir zaman boyutuna da götürmüş olduk. Yine Türkiye'de şu anda kurulu olarak tek dokunulabilir müzedeki 8 bin 500 yıllık buluntulara dokunarak anlamaya çalışıyorlar. Bu tabii çocuklarımız için aynı zamanda engelsiz bir dünya oluşturması açısından da önemli bir proje. Katkıları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Görme Engelli Öğrenciler Bilimle Aydınlanıyor - Son Dakika

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