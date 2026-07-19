Mersin'in Gülnar ilçesindeki Taşoluk Mahallesi'nde "Kültür ve Kaynaşma Şenliği" düzenlendi.
Mahallenin Güneşli mevkisinde bu yıl 11'ncisi organize edilen şenliğe, ilçe protokolü, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği şenlikte çocuklar, çuval yarışı yaptı.
Etkinliklere katılanlara ikramlarda bulunuldu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Gülnar'da Kültür ve Kaynaşma Şenliği - Son Dakika
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