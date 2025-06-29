Gümüşhane'deki Artabel Gölleri Doğaseverleri Bekliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gümüşhane'deki Artabel Gölleri Doğaseverleri Bekliyor

Gümüşhane\'deki Artabel Gölleri Doğaseverleri Bekliyor
29.06.2025 11:17
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Kış güzelliği ile Artabel Gölleri Tabiat Parkı, doğa yürüyüşü ve kamp için ideal bir mekan sunuyor.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Gümüşhane'deki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, mevsime özgü renklerinin yanı sıra kıştan kalan kar tabakalarıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Torul ilçesi sınırlarında, 3 bin metrenin üzerindeki rakımıyla dikkat çeken tabiat parkı, yüksek kesimlerde karla kaplı zirveleri, eteklerde açan rengarenk çiçekleri, irili ufaklı gölleri, derin vadileri, çağlayan şelaleleri ve endemik bitki türleriyle doğaseverlere görülmeye değer manzaralar sunuyor.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ile Abdal Musa Tepesi'nin eteklerinde yer alan tabiat parkında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Baruş, 5 saatlik yürüyüşte Artabel Gölleri Tabiat Parkı içerinde yer alan Büyük Göl, Küçük Göl, Ahtabur Gölü ve Adalı Gölü'nü gezdiklerini söyledi.

Tabiat parkında doğa ile iç içe olmanın huzurunu yaşadığını belirten Baruş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artabel Gölleri Türkiye genelinde ve dünyada bilinen doğa harikalarından birisi. Gümüşhane'nin önemli turizm noktalarından da birisi. Özellikle uzaklardan çok sayıda ziyaretçi geliyor, burada yürüyüş yapıyor. Bazı doğaya meraklı arkadaşlarımız da buraya gelip çadır kamp kuruyor. Göllerin kenarında bu harika doğa ile iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyor."

Baruş, tabiat parkı için yatırımların devam ettiğini belirterek, "Bu yıl Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi'nden bir çalışmamız olacak. Hem yolların vasfının düzeltilmesi hem de buraya gelen vatandaşların zorluk yaşamaları için onların ihtiyaçlarını karşılayacak birtakım imkanlar sunma yönünde çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı güzelliğinin farkında olduklarına ve buranın korunmasına gerektiğine dikkati çeken Baruş, "Doğada gezinirken gördüğüm sevindirici tablo herhangi bir çöp atık ve doğayı kirletecek maddeye rastlamadık. Bu sevindirici. Çevreyi ziyaret eden, doğa içerisinde zaman geçiren vatandaşlarımızdan ricamız kesinlikle atık bırakmamaları doğayı kirletmemeleri." dedi.

Baruş, tabiat parkındaki göllerin kenarlarında kar tabakalarının yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kraterlerde hala kar duruyor. Derelerimiz şırıl şırıl akıyor. Bu güzelliği solumak, bu temiz havayı teneffüs etmek için vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Kolaylıkla gelebilirler. Yaklaşık 3 saatlik bir programda gölleri gezebilirler. Hayatlarında gelmeyenlere mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka buraya bir kez gelsinler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'deki Artabel Gölleri Doğaseverleri Bekliyor - Son Dakika

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