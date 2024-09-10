Gümüşlük Müzik Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gümüşlük Müzik Festivali Sona Erdi

Gümüşlük Müzik Festivali Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, Gülsin Onay ve Erkin Onay'ın konseriyle sona erdi. Festivalin kapanışında, Gülsin Onay ile oğlu Erkin Onay sahne aldı ve J. Haydn, W.A. Mozart ve E. Elgar'dan eserler seslendirdi. Festival, yerli ve yabancı konukların yanı sıra Bodrum ve çevresinde yaşayan sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

10.09.2024 14:19
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21. Gümüşlük Müzik Festivali, Gülsin Onay ve Erkin Onay'ın konseriyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin kapanışında, Gülsin Onay ile keman sanatçısı oğlu Erkin Onay sahne aldı.

Festivalin sanat danışmanlığını da yürüten piyanist Gülsin Onay'ın oğlu kemancı Erkin Onay'la sahne alması, kapanış konserine olan ilgiyi de artırdı.

Gümüşlük Koyunbaba'daki 25 asırlık Antik Taş Ocağı'nda sevenlerinin karşısına çıkan ikili, kapanış konserinde J. Haydn, W.A. Mozart ve E. Elgar'dan eserler seslendirdi.

İki aylık bir döneme yayılan festival bu yıl bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı konukların yanı sıra özellikle Bodrum ve çevresinde yaşayan sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

Kapanış konserinin sonunda sahneye festivalin sanat yönetmeni Eren Levendoğlu ile birlikte çıkan Gülsin Onay, festivalde görev alan tüm personeli sahneye çağırarak hediyeler verip teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşlük Müzik Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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