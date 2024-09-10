Gümüşlük Müzik Festivali Sona Erdi

Kültür Sanat

21. Gümüşlük Müzik Festivali, Gülsin Onay ve Erkin Onay'ın konseriyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin kapanışında, Gülsin Onay ile keman sanatçısı oğlu Erkin Onay sahne aldı.

Festivalin sanat danışmanlığını da yürüten piyanist Gülsin Onay'ın oğlu kemancı Erkin Onay'la sahne alması, kapanış konserine olan ilgiyi de artırdı.

Gümüşlük Koyunbaba'daki 25 asırlık Antik Taş Ocağı'nda sevenlerinin karşısına çıkan ikili, kapanış konserinde J. Haydn, W.A. Mozart ve E. Elgar'dan eserler seslendirdi.

İki aylık bir döneme yayılan festival bu yıl bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı konukların yanı sıra özellikle Bodrum ve çevresinde yaşayan sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

Kapanış konserinin sonunda sahneye festivalin sanat yönetmeni Eren Levendoğlu ile birlikte çıkan Gülsin Onay, festivalde görev alan tüm personeli sahneye çağırarak hediyeler verip teşekkür etti.