Gümüşlük Müzik Festivali'nde Poyraz Baltacıgil ve Cem Esen konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gümüşlük Müzik Festivali'nde Poyraz Baltacıgil ve Cem Esen konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Gümüşlük Müzik Festivali'nde çellist Poyraz Baltacıgil ve piyanist Cem Esen, Antik Taş Ocağı'nda bir konser verdi. Baltacıgil ve Esen, sevilen besteleri ve eserlerini seslendirdi. Festival, birçok yerli ve yabancı sanatçının konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

31.07.2024 19:21
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21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında çellist Poyraz Baltacıgil ile piyanist ve besteci Cem Esen konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Bosfor Turizm ana sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ödül kazanan Baltacıgil, Gümüşlük Müzik Festivali'nin tarihi mekanı Antik Taş Ocağı'nda piyanist ve besteci Cem Esen ile sahne aldı.

Baltacıgil ve Esen sevilen besteleri ile eserlerini seslendirdi.

Baltacıgil, Türkiye'de ve dünyada önemli konser salonlarında solist olarak sahne aldı. Solo konserlerinin yanı sıra yeni albüm projeleri üzerinde çalışmaya devam eden sanatçı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda yardımcı baş çellist olarak da görev yapıyor.

Esen de 41 Opus numarası altında 100'den fazla eser besteledi ve yayınladı. 19. Antalya Piyano Festivali'ne davet edilerek, Gürer Aykal'ın ilk piyano sonatının prömiyerini yaptı. Birçok ödülün de sahibi olan Esen, halen Hochschule für Musik, Theatre und Medien- Hannover'da piyano eğitimi alanında yüksek lisans yapıyor ve Roland Krüger ile çalışıyor.

Festival, çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının verdiği konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşlük Müzik Festivali'nde Poyraz Baltacıgil ve Cem Esen konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşlük Müzik Festivali'nde Poyraz Baltacıgil ve Cem Esen konser verdi - Son Dakika
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