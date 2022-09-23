"Bu yılın şubatında Paraguay'da diplomatik ve ticari ilişkileri olan bir grup iş insanıyla derneğimizi kurduk. Kısa sürede iki ülkede büyük ses getiren bu adımımızı, online iş toplantıları, ziyaretler, sanal fuarlar ve sosyal etkinliklerle geliştiriyoruz. Karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla ivme kazanan diplomatik ilişkilerin önümüzdeki yıl 70. yıl dönümünü kutlayacağız."

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güney Amerika, Paraguay, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Paraguay dans grubu Ballet Movimientos, Mersin'de gösteri yaptı - Son Dakika

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