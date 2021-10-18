3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali başladı - Son Dakika

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı destekleriyle düzenlenen festivalinin açılışında rock grubu "Zakkum" sahne aldı.

Üniversite kampüsünde düzenlenen konseri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, yapımcı Sebahattin Çelik, oyuncular Nejat Birecik, Sefa Zengin, Ruhi Sarı, Hazım Körmükçü, Mehmet Esen, yapımcı Harun Türk ve öğrenciler dinledi.

Rock grubu, albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirirken, hayranları grubun parçalarına eşlik etti.

Konser öncesinde konuşan Cevdet Yılmaz, sinemanın çağın en etkili araçlarından olduğunu söyledi.

"Sadece metropollerde sanat olur" anlayışını kabul etmedikleri ifade eden Yılmaz, insanın olduğu her yerde sanat olması gerektiğini vurguladı.

Bu anlamda Bingöl'de yapılan etkinliğin önemine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dünyada hakim bir takım güçler var. Bunlar, ekonomik ve askeri olarak dünyaya hükmetmeye çalıştığı gibi sanat ve sinemaya yoluyla da kültür anlamında aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Onlara da şunu dememiz lazım, her alanda olduğu gibi sanat alanında da dünya beşten büyüktür. Kültür emperyalizmine karşıyız, kültür bütün insanlığın malıdır. Afrika'dan, Asya'ya, Çin'den, Uzak Doğu'ya, Orta Asya'dan, Balkanlar'a bütün insanlığın sanat üretmesi lazım. Belli yerlerde sanat üretip, bütün insanlığa empoze etmelerine karşıyız ama karşı olmak yetmez, sanatı üretmemiz, zenginleştirmemiz lazım."

Bu bölgelerde sanatın ve kültürün çok daha fazla yeşerebileceğini dile getiren Yılmaz, "Kalkınma dediğimiz hadise sadece fiziki gelişmeden ibaret değil, sadece yollardan, binalardan ibaret değil. Kalkınma çok boyutlu bir kavram. İnsani kalkınmayı hep birlikte başarmamız lazım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zakkum gurubunun solisti Yusuf Demirkol'a çiçek, oyuncular Nejat Birecik, Sefa Zengin, Ruhi Sarı, Hazım Körmükçü, Mehmet Esen, yapımcı Harun Türk'e plaket verildi.

Festival, 21 Ekim'deki ödül töreninin ardından 22 Ekim'de sona erecek.