"3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" başladı - Son Dakika

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü öncülüğünde Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "3. Uluslararası Gaziantep Operave Bale Festivali" başladı.

GAÜN'deki Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde Akdeniz Esintileri konseri gerçekleştirildi.

Orkestra şefi Aytuğ Ülgen yönetimindeki Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, solistler soprano Funda Uyanık ve tenor Cenk Bıyık'a eşlik etti.

Ekip yerli, yabancı şarkılar, tangolar ve türküler seslendirdi.

Festival, 26 Ekim Salı akşamı Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı yönetimindeki Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve İncesaz Topluluğu'nun vereceği "İncesaz Konseri" ile devam edecek.

Festivalin son etkinliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Aytuğ Ülgen yönetiminde solist sopranolar Sevinç Demirağ, Saliha Aktaş, mezzosoprano Nihan Çetin Aydın, tenorlar Hakan Bölükbaşı ve Onur Polat ile bas Serkan Sevinç tarafından gala konseri verilecek.

Festival kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik de eğitim etkinliği ve kısa dinletiler düzenlenecek.