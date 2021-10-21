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32. Ankara Film Festivali bu yıl afiş tasarımı Necdet Yılmaz'ın imzasını taşıyor - Son Dakika

32. Ankara Film Festivali bu yıl afiş tasarımı Necdet Yılmaz'ın imzasını taşıyor

21.10.2021 10:02
32. Ankara Film Festivali bu yıl afiş tasarımı Necdet Yılmaz'ın imzasını taşıyor

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek festivalin Afiş Tasarım Yarışması sona erdi. Jürinin değerlendirmeleri sonucu bu yıl afiş tasarımı Necdet Yılmaz'ın imzasını taşıyor.

32. Ankara Film Festivali 4-12 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivalin geleneksel Afiş Tasarım Yarışması'na bu yıl 297 başvuru oldu. Başvurular, sanatçı, çizer, ressam Selçuk Demirel, grafik tasarımcı, araştırmacı, sanatçı Yılmaz Aysan, Ankara Reklamcılar Derneği Asbaşkanı, SVStudios kurucusu Amaç Ukav, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğr. Gör. ve iletişim tasarımcısı Ömer Durmaz ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol tarafından değerlendirildi. Jüri, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları ile dikkat çeken, ödüllü tasarımcı ve illüstratör Necdet Yılmaz'ın tasarımını 32. Ankara Film Festivali'nin afişi olarak belirledi.

Necdet Yılmaz tasarladığı afişe dair, "Deyim olarak konuşma dilinde de kullandığımız 'kedi gibi dört ayak üstüne düşmek' bilim insanlarını uzun süre uğraştıran bir fizik problemi oldu. Nasıl oluyordu da ters bırakılan bir kedi havada dönerek dört ayağı üzerine düşebiliyordu? Çıplak gözün algılayamadığı bu olayın cevabını Fransız bilim insanı Étienne-Jules Marey 1882'te geliştirdiği kronofotografik silah adını verdiği bir aletle verdi. Bu aslında saniyede 12 kare çekebilen bugünkü sinema kamerasının atasıydı. Marley bu icadı ve araştırmasıyla sinematografinin öncülerinden biri olmakla kalmadı sanat dünyasını da etkiledi. 32. Ankara Film Festivali için yaptığım afiş tasarımında Murley'in bu çalışmasından esinlendim. Tabii ki bizimki Fransız değil renkli gözlü, sevimli bir sinefil Ankara kedisiydi. Düştüğü yer de izleyicileri festival boyunca başka dünyalara götüren bir sinema salonu," dedi.

32. Ankara Film Festivali bu yıl afiş tasarımı Necdet Yılmaz'ın imzasını taşıyor

Film Festivali, Necdet Yılmaz, Ankara, Kasım, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat 32. Ankara Film Festivali bu yıl afiş tasarımı Necdet Yılmaz'ın imzasını taşıyor - Son Dakika


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