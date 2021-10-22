Altın Toprak Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Altın Toprak Ödülleri sahiplerini buldu

İHA'ya 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü

DİYARBAKIR - Meya Ajans tarafından Diyarbakır'da üçüncüsü düzenlenen 'Altın Toprak' ödül gecesinde İhlas Haber Ajansı yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görülürken, ünlü modacı Recep Demiray tarafından düzenlenen ve ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defilede yılın en iyi özel eğitim kurumu olarak Radikal Okulları, yılın en başarılı ünlülerin moda kumaşçısı Cafer Andıç seçildi.

Meya Ajansı tarafından bu yıl Diyarbakır'da üçüncüsü düzenlenen '2020-2021 Altın Toprak' ödülleri sahibini buldu. Bir otelde düzenlenen ödül gecesine toplam 41 kategoride, iş dünyasından isimler, eğlence, sanat ve hizmet sektöründen firma temsilcilerine ödülleri verildi. Ünlü sunucular Afrikalı Ali ve Özlem Demir'in sunuculuğunu yaptığı ödül törenine İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, Diyarbakır Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ödül kazananlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende, İhlas Haber Ajansı yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldü. İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, ödülünü ünlü moda tasarımcısı Recep Demiray'ın elinden aldı. Kantarcıoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününde böyle bir ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, İHA yönetim kurulu ve tüm çalışanları adına bu ödülü aldığını ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Meya Ajans kurucusu ve koordinatörü Elif Yıldız, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Altın Toprak ödüllerinin, Diyarbakır'daki markalar arasındaki rekabeti artırmak, marka bilinirliğini daha yükseğe çıkarmak ve iş dünyasını böyle bir gecede bir araya getirmek olduğunu söyledi. Yıldız, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz 'Altın Toprak Ödülleri'nde amacımız Diyarbakır'daki iş dünyasını bir araya getirmek. Firmaların yıl içerisindeki morallini ve motivasyonunu düzeltmek, çok heyecanlı başladı güzel gidiyor, 40'a yakın marka ödül alacak. Hedefimiz bunu geleneksel hale taşımak ve her yıl düzenlemek. İhlas Haber Ajansı en iyi haber ajansı ödülünü alacak. Geçtiğimiz yılda İHA almış idi, Diyarbakır'daki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'da Recep Demiray rüzgarı esti

Gecede gerçekleştirdiği defileyle geceyi taçlandıran ünlü moda tasarımcısı Recep Demiray, yılın en iyi moda tasarımcısı ödülüne layık görüldü. Bir birinden güzel tasarımlarını geceye katılan ünlü mankenlerle sergileyen Recep Demiray'ın defilesi katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Defilede adeta Recep Demiray rüzgarı esti. Memleketi Diyarbakır'da ödül aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Demiray, "Doğduğum şehirde taçlandırılarak ödüllendirilmek benim için büyük bir gurur. Meslek hayatımdaki 10. ödülüm, birçok ülkede ve illerde defile yaptım ama Diyarbakır'da olmak böyle bir organizasyona eşlik etmek çok büyük bir onur kaynağı, çok duyguluyum" diye konuştu.

En iyi özel eğitim kurumları ödülü Radikal Okulları'na gitti

Diyarbakır'da eğitimde gösterdikleri dev başarılarla adını duyuran Radikal Okullarına yılın en iyi eğitim kurumları ödülüne layık görüldü. Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, ödülü eğitim camiası adına aldığını belirtti. Yetiz, "Bizde yılın en etkin ve başarılı okul unvanı ile bu ödülü aldık. Tüm öğretmenlerim, velilerim ve öğrencilerimin adına şahsım olarak çok mutluyum. Bana bu gururu yaşattıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ben bu ödülü eğitim adına almaktan da ayrıca gurur yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Düzenlenen ödül gecesinde aralarında bürokratların, eğitim kurumları, tatlıcıların, gazetecilerin de bulunduğu toplamda 41 kategoride ödül verildi.

Ödül töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.