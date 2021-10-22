'Bu şehir hepimizin' - Son Dakika

Porsuk Çayı üzerinde bulunan rengarenk köprülerin boyalarına ve köprülerin üzerinde bulunan işlemelere vidaları sökülerek zarar verildiğini tespit eden Büyükşehir Belediyesi çalışanları kent estetiğine zarar veren vatandaşları, şehre güzellik katan ögeleri koruma konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. Porsuk Çayı'nı temiz tutalım mesajı vermesi için bölgeye yerleştirilen ve üzerinde "Allah Rızası İçin Porsuk Çayı'nı Kirletmeyin" yazan Balık Tutan İhtiyar heykelinin kovasının ise çöp kovası gibi kullanıldığı tespit edildi. Ekiplerin rutin kontrollerinde ortaya çıkan bir diğer görüntü kirliliği de, Büyükşehir Belediyesi sanatçıları tarafından özenle trafolara çizilmiş resimlerin üzerine yapıştırılan korsan afişler oldu.

Tespitler sonrası zarar gören yerlerde onarım çalışmalarının ivedilikle yapılacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Yaşadığımız şehri temiz tutmak ve güzelliğini korumak zorundayız. Eskişehir'imiz için yaptığımız çalışmalara bu şekilde zarar verilmesi asla kabul edilemez. Bu konularda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü bu şehir hepimizin evi" ifadeleri ile kent estetiğine zarar verenlere tepki gösterdiler.