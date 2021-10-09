Devlet Bahçeli'ye memleketi Osmaniye'de ahde vefa - Son Dakika

Devlet Bahçeli'ye memleketi Osmaniye'de ahde vefa

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ahde vefa olarak memleketi Osmaniye'de çekimleri yapılacak olan "Baba Ocağı" adlı eserin klip çekimleri başladı

OSMANİYE - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ahde vefa olarak memleketi Osmaniye'de çekimleri yapılacak olan "Baba Ocağı" adlı eserin klip çekimleri başladı.

Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneğinin destekleriyle Sanatçı Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu tarafından kaleme alınan ve Osmaniye'nin aşıklık kültürüne uygun olarak bestelenen "Baba Ocağı" klibinin çekimleri başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ahde vefa olarak çekilecek olan klipte, Bahçeli'nin Osmaniyeli olduğu ve Hasanbeyli ilçesinde doğduğu şiirsel ve biyografi olarak anlatılması hedeflendi. Devlet Bahçeli Meydan'ında başlanan çekimler, Osmaniye'nin tanıtılması açısından 7 farklı noktada devam edecek.

Eserin sözü ve bestesini hazırlayan sanatçı Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in 'Baba Ocağı' isimli eserinin klip çekimlerine başladık. Kısmet olursa çekimler 15 gün sürecek. Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği'nin yapımıyla klibimiz sevenleriyle buluşacak. Hem Osmaniye'de Devlet Bey'in baba ocağını tanıtalım istedik Devlet Bey'e ahde vefa gösterelim dedik" diye konuştu.

Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Er ise, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye memleketi Osmaniye'de 'Baba Ocağı' klibi yapıyoruz. Klibin çekimlerini Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi ve kent genelinde 7 ayrı noktada çekimlerini yapacağız. Klip tamamlandığında Devlet Bahçeli'ye Ankara'da takdim edeceğiz" dedi.