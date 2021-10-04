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Diyanet-Sen, 'Din ve Toplum' temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı - Son Dakika

Diyanet-Sen, 'Din ve Toplum' temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

04.10.2021 18:01

Diyanet-Sen, 'Din ve Toplum' temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı Diyanet-Sen tarafından düzenlenen Din ve Toplum temalı fotoğraf yarışması sergi açılışı gerçekleştirildi.

Diyanet-Sen, 'Din ve Toplum' temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

ANKARA - Diyanet-Sen tarafından düzenlenen Din ve Toplum temalı fotoğraf yarışması sergi açılışı gerçekleştirildi.

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen tarafından düzenlenen Din ve Toplum temalı fotoğraf yarışması sergi açılışı Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Gürdemir'in katılımı ile gerçekleştirildi. Yarışmada 14 farklı ülkeden 634 sanatçının 2 bin 245 eseri yer aldı. Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu'nun birinciliğini Babak Mahrasyan'nın 'Yolcu' isimli fotoğrafı aldı.

"Amacımız din ve ibadetin yanı sıra kültürü, camiayı, beldeleri ve coğrafyayı bütünleştiren fotoğraf karelerini toplumumuza sunmak"

Burada konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir, sadece üyelerinin özlük, ekonomik ve sosyal haklarını koruyup geliştirmekle kalmayıp kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetleri ülkemizde öncülük eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Diyanet-Sen, kültür ve sanat alanında da öncülüğünü sürdürmektedir. Fotoğraf sergimizle ile ilgili yaptığımız bu buluşmadaki amacımız ülkemizde din ve ibadetin yanı sıra kültürü, camiayı, beldeleri ve coğrafyayı bütünleştiren fotoğraf karelerini toplumumuza sunmak. Onlarla ilişkileri toplumumuza bir arşiv olarak hediye etme amacını gütmektedir" ifadelerine yer verdi.

"2 bin 245 eserlik katılım, nasıl doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir"

Yarışmamızda birinciliği alan Uluslararası Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu'nun birincisi Trabzon'dan yarışmaya katılan Güldemir'in 'Yolcu' isimli eseri olduğu bilgisini veren Güldemir, "Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu'nun birinciliğini ise Babak Mahrasyan kardeşimizin cami ve namaz adlı eseri almıştır. En iyi fotoğrafçı ise Türkiye'den yarışmaya katılan Ahmet Faruk Sarıkoç seçilmiştir. Bu fotoğraf yarışmasına 14 ülkeden 634 sanatçı ve 2 bin 245 eser katılmıştır. Bu katılımın nasıl doğru bir iş yaptığımızın göstergesini bizlere sunuyor" diye konuştu.

"'Mazlumun, mağdurun dini sorulmaz. O bizim sorumluluğumuzdadır.' hassasiyetindeyiz"

Memur-Sen'in üyesi ve ülkesi ile dertlenirken Türkiye'nin demokratikleşmesi, ham demokrasinin tam demokrasi olması, demokrasinin korku tünelinden çıkması ve vesayetin millet iradesi üzerinden düşmesi konusunda canhıraş bir şekilde konum aldığını söyleyen Memur-Sen Başkanı Yalçın, "Evrensel anlamda yerkürenin neresinde bir mazlum veya mağdur varsa o bizim sorumluluk alanımızın içindedir. Her ne kadar bizim üyemiz olmasa da 'Mazlumun, mağdurun dini sorulmaz. O bizim sorumluluğumuzdadır.' diyerek yerkürenin tamamına hassasiyet besleyen bir bakış açımız var" dedi.

Memur-Sen Başkanı Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz milli gelirden payımızı almaya çalışırken, ekonomik, sosyal ve mali haklarımızı iyileştirmeye çalışırken 'Kavga zemininde rekabet değil, rekabet zemininde hizmet.' diyerek bu anlamda farklılığımızı ve farkındalığımızı toplumun tamamına ifade etmiş oluyoruz. Diğerlerine göre değil değerlerine göre sendikacılık derken de sendikal alana ilişkin nitelikli bir duruş yaptığımızı her defasında ifade ediyor, bunu bir hamaset olarak değil bir hakikat olarak dile getiriyoruz."

Memur-Sen olarak hayatın her alanına dokunan çalışmaları olduğunu ifade eden Yalçın, "Bu konuda ortaya koyduğumuz farkındalık toplum tarafından da hissedilmiş, fark edilmiş ve hak teslim edilmiş durumda. Diyanet-Sen, yaptığı yayınlarla toplumda farkındalığını hissettirirken yayınlarının yanında fotoğraf sanatının da dertlerimizin ifade edilmesi, mesajlarımızın düzgün iletilmesi doğrultusunda devreye alınması konusunda attığı adımı kararlı bir şekilde yürütüyor" diye konuştu.

Konuşmaların arından Din ve Toplum temalı fotoğraf yarışması sergisi açılışı için kurdele kesildi. Kurdele kesiminin ardından Memur-Sen Başkanı Yalçın ve Diyanet-Sen Başkanı Güldemir beraberindeki heyetlerle fotoğraf sergisini gezdi.

Törene ayrıca, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları da katıldı.

Diyanet-Sen, 'Din ve Toplum' temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
Diyanet-Sen, 'Din ve Toplum' temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
Diyanet-Sen, 'Din ve Toplum' temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
Diyanet-Sen, 'Din ve Toplum' temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Diyanet Sen, Ali Yalçın, Memur Sen, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyanet-Sen, 'Din ve Toplum' temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı - Son Dakika


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