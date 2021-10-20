Eskişehir'deki yabancılar "Küller Üzerindeki Ev" adlı tiyatro oyunu sahneledi - Son Dakika

"18 Ekim AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" kapsamında Eskişehir'de yaşayan yabancılardan oluşturulan tiyatro ekibi, AÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde bir gösteri sundu.

Eskişehir Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü , Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı iş birliğinde kentte ikamet eden yabancılardan oluşturulan tiyatro ekibi, "Küller Üzerindeki Ev" adlı oyunu sahnelendi.

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