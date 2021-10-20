Eskişehir Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı iş birliğinde kentte ikamet eden yabancılardan oluşturulan tiyatro ekibi, "Küller Üzerindeki Ev" adlı oyunu sahnelendi.
"18 Ekim AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" kapsamında Eskişehir'de yaşayan yabancılardan oluşturulan tiyatro ekibi, AÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde bir gösteri sundu.
Çeşitli konuların pandomimle anlatıldığı oyunda, Yabancı İletişim Merkezi (YİMER) 157 İhbar Hattı'nın önemi vurgulandı.
Gösterinin ardından İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, oyunculara katılım belgesi verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Eskişehir'deki yabancılar 'Küller Üzerindeki Ev' adlı tiyatro oyunu sahneledi - Son Dakika