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Haluk Levent, Ordu'da Cumhuriyet Konseri'nde sahne aldı - Son Dakika

Haluk Levent, Ordu'da Cumhuriyet Konseri'nde sahne aldı

30.10.2021 21:58
Haluk Levent, Ordu'da Cumhuriyet Konseri'nde sahne aldı

Sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ordu'da konser verdi.

Sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ordu'da konser verdi.

Levent, Altınordu Belediyesi tarafından 19 Eylül Stadı'nda organize edilen Cumhuriyet Konseri'nde sevenleriyle buluştu.

Müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde Levent, sevilen şarkılarının yanı sıra bazı türküleri de seslendirdi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Levent'e çiçek takdim ederek herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Konser, Haluk Levent'in seslendirdiği İzmir Marşı ile sona erdi.

Haluk Levent, Cumhuriyet, Konser, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Haluk Levent, Ordu'da Cumhuriyet Konseri'nde sahne aldı - Son Dakika


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