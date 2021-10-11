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Her şeyi Batı üretti kompleksini yıkan bir çalışma: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri - Son Dakika

Her şeyi Batı üretti kompleksini yıkan bir çalışma: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri

11.10.2021 14:55
Her şeyi Batı üretti kompleksini yıkan bir çalışma: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri

İslam medeniyetine pozitif bilimler alanında yaptıkları çalışmalarla büyük katkı sağlayan 443 alim dünyada ilk kez 9 kitaplık 'İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri' serisinde bir araya geldi.

Mana Yayınları tarafından okura sunulan serinin editörü Prof. Dr. Mehmet Azimli: "Serideki alimler Orta Çağ'da çok önemli çalışmalar yapmış isimler. İş sadece dini ilimlerle, mollalıkla yürümüyor… Bir medeniyet kuracaksanız iki ayaklı olması lazım yoksa o medeniyet yok olur. Bu anlamda genç nesil için önemli bir kaynak. Bütün okul kütüphanelerine girmeli. Çünkü her şeyi Batı üretti kompleksini de yıkan bir çalışma."

Mana Yayınları, Türkiye'de ve dünyada bir ilke imza atan 9 kitaplık 'İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri' serisini yayımladı. Seride, astronomiden coğrafyaya, felsefeden fizik-kimya-biyolojiye, matematikten musikiye, sanat ve mimariden tarih ve tıbba çalışmalarıyla İslam medeniyetinin gelişmesine katkı sunan 443 alim ilk kez tematik olarak ele alındı.

Çalışma hakkında KARAR'a konuşan projenin editörü, İslam tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Azimli, projenin oluşumunu şu görüşleriyle ifade ediyor: "İslam tarihinde genelde dini ilimlerde ihtisaslaşmış kişilere torpil geçilir, biyografileri ön plana çıkarılır. Fakat pozitif ilimlerde temayüz etmiş, İslam medeniyetini ileri götürmüş, İslam toplumuna müreffehlik sağlamış isimler ise kenara bırakılmış, mağdur edilmiştir. Bu insanlara bir vefa borcumuz vardı, projeyi bu sebeple geliştirdim."

Prof. Dr. Azimli, heyecan duyduğu projesine aynı heyecanı duyarak büyük destek veren Mana Yayınları'na müteşekkir olduğunu dile getirerek, ortaya çıkan çalışmanın önemine dair şunları söylüyor: "Türkiye'de medeniyet tarihi ile ilgili daha önce bir takım çalışmalar yapıldı ama bunlar genelde kronolojik olarak yapıldı.

Tematik olarak ciltlenmiş, bu kapsamda bir çalışmayı ne İslam dünyasında ne de Türkiye'de görmedim. Bu anlamda bir ilk." Pozitif ilimler denildiğinde genellikle Farabi gibi belli başlı isimlerin bilindiğini, seride ise göz ardı edilmiş birçok alimin öne çıktığı bilgisini veren Prof. Dr. Azimli, "Mesela İranlı alim Kutbeddin Şirazi var. Bazı alimler vardır, zülcenaheyn diyoruz biz onlara, birçok alanda yazmışlardır, Kutbeddin Şirazi de böyle bir isim" örneğini veriyor.

'BÜTÜN OKULLARIN KÜTÜPHANELERİNE GİRMELİ'

Prof. Dr. Azimli, serinin Türkiye'deki bütün okulların kütüphanelerinde bulunması gerektiği görüşünü de paylaşarak, yıllardır öğrenciler yetiştiren bir ilim adamı olarak şu önemli düşüncesini de aktarıyor: "Seride yer alan alimler İslam medeniyetinde özellikle Orta Çağ'da çok önemli çalışmalar yapmış isimler. İş sadece dini ilimlerle, mollalıkla yürümüyor… Bir medeniyet kuracaksanız iki ayaklı olması lazım yoksa o medeniyet yok olur. Bu anlamda 'İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri Serisi' genç nesil için önemli bir kaynak. Bütün okul kütüphanelerine girmeli. Çünkü her şeyi Batı üretti kompleksini de yıkan bir çalışma." 'İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri' serisi, pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin her yerindeki kitapçılar ve internet üzerinden satışa sunulacak.

İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ

Mana Yayınları tarafından okura sunulan 'İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri' serisinin birinci cildi Astronomi, ikincisi Coğrafya, üçüncüsü Felsefe, dördüncüsü Fizik-Kimya-Biyoloji, beşincisi Matematik, altıncısı Musiki, yedincisi Sanat-Mimari, sekizincisi Tarih, dokuzuncusu ise Tıp kategorilerinde okurla buluşuyor. Her kitapta ortalama 50 maddenin yer aldığı seriye, projenin ana editörü Prof. Dr. Mehmet Azimli ile birlikte çalışarak katkı sunan diğer editörler ise şunlar: Yavuz Selim Göl, Muharrem Samet Bilgin, Fatih Toktaş, Kasım Ertaş, Zehra Gençel Efe, Ayşe Kökçü, Sema Dinç, Hatice Uluışık, Cahit Külekçi. Seride yer alan kitapların her biri ortalama 45 liradan satışa sunuluyor.

250'NİN ÜSTÜNDE AKADEMİSYEN VE YAZAR KATKI SAĞLADI

Seriyi yayın dünyasına kazandıran Mana Yayınları'nın kurucusu ve sahibi Latif Kınataş ise, pozitif ilimlerde çalışmalar yapan kişilerin hak ettiği değeri görmediği düşüncesinde Prof. Dr. Azimli ile ortak fikirde olduklarını belirterek, "Hatta bu isimlerin çoğu kendi zamanlarında baskı ve engellemelere dahi uğramış isimler. Oysa bizim medeniyetimizin bugüne gelmesini sağlayan en büyük emektarlar onlardı" diyor. Çalışmayı kütüphanelere kazandırmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Kınataş, "Derli toplu, kısa ve öz şekilde, hepsini alanlara ayırarak çalıştık. Bu tematik yönüyle de, bu çapta bir ilk diyebiliriz" ifadelerini kullanıyor. Kınataş, toplamda 2.100 sayfayı bulan seride 10 kitap editörünün 2 yıl boyunca titizlikle çalıştığını belirterek, 250'nin üzerinde akademisyen ve yazarın da katkısı olduğunu sözlerine ekliyor.

Her şeyi Batı üretti kompleksini yıkan bir çalışma: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri

Orta Çağ, Türkiye, İslam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Her şeyi Batı üretti kompleksini yıkan bir çalışma: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri - Son Dakika


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