Üye Girişi
Hukukçu akademisyen, atölyesinde Türk sazlarına hayat veriyor - Son Dakika

Hukukçu akademisyen, atölyesinde Türk sazlarına hayat veriyor

04.10.2021 12:26

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Engin Topuzkanamış, oturduğu binanın girişinde açtığı atölyede bağlama ailesine ait 5 çeşit Türk sazı üretiyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Engin Topuzkanamış, oturduğu binanın girişinde açtığı atölyede bağlama ailesine ait 5 çeşit Türk sazı üretiyor.

Ortaokul yıllarında müzik öğretmenin elinde gördüğü gitara hayran kalan ve Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kitapçıda bulunan tek gitarı para biriktirip satın alan Topuzkanamış, müziğe ilk adımını attı.

Lise yıllarında sanatçı Erkan Oğur'un müziğinden etkilenen Topuzkanamış, müzik aletlerinin küçük çaplı tamiriyle başladığı çalgı yapımı serüveninde bağlama üretimine de başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2001'de mezun olan ve 2002'de aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Topuzkanamış, hem akademik kariyerini sürdürdü hem de farklı enstrümanların yapımı konusunda kendisini geliştirdi.

Halen DEÜ Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan 43 yaşındaki Topuzkanamış, içindeki enstrüman üretme tutkusunu hayata geçirmek için, Buca ilçesinde oturduğu apartmanın girişindeki 10 metrekarelik dükkanı kiralayarak enstrüman yapımına başladı.

İzmirli akademisyenin atölyesinde ürettiği el yapımı kopuzlar, yurt içi ve dışından müzisyenlerin ilgisini görüyor.

Katıldığı konserlerde yaptığı enstrümanları çalan Topuzkanamış, müziğin ve üretimin, öğrencileriyle olan ilişkisine de yansıdığını düşünüyor.

Akademisyen kimliğine çalgı yapım ustalığını da ekleyen ve yurt dışındaki müzisyenlere Türk sazlarını tanıtan Topuzkanamış, müzikle hikayesini, AA muhabirine şöyle anlattı:

"Lise yıllarımda Erkan Oğur'u tanıdım ve bir çok insanın etkilendiği gibi ben de etkilendim. Elimdeki sazların sorunları olduğu zaman tamir ettirebileceğim kimse yoktu ben de kendim uğraşmaya başladım. Videolar izledim, atölyelere gittim, ustaların yanına gidip geldim ve böylelikle kendim de bağlama yapmaya başlamış oldum."

Kopuz ve Oğur sazının yanı sıra cura, tanbura, divan sazı da üreten Topuzkanamış, fakülteden artakalan zamanlarını, atölyesinde Türk sazları üreterek geçirdiğini söyledi.

Ürettiği kopuzların Orta Asya'dan gelen eski kopuzlardan farklı olduğunu belirten Topuzkanamış, "Kopuz 3 telli bir bağlama aslında. Oğur sazı denilen 6 telli versiyonu da var. Bir taraftan çok geleneksel bir taraftan çalım tarzı sebebiyle daha önceki gelenekte olmayan şekilde enteresan, sihirli bir çalgı." diye konuştu.

"İki alan birbirini besliyor"

Saz yapımında genellikle maun türü ağaç kullandığını anlatan Topuzkanamış, "Geleneksel olarak dut kullanılır. Çünkü dut çok boldur. Ses verme özelliği de iyidir. Bugün en yaygın kullanılan ağaç, maun ağacıdır. Maun çok nitelikli bir ağaç, akustik açıdan da çok iyi. Ben de maun ağacı kullanıyorum. Kereste olarak ham haliyle alıp içini oyup, şekillendirip saz haline getiriyorum." dedi.

Topuzkanamış, enstrüman üretiminin, akademisyenlik hayatına da olumlu yansıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Farklı ilgi alanlarının olması her zaman başka alanları besler. Bu iki alan da birbirini besliyor. Burada enstrüman üretmem, muhtemelen daha farklı ders anlatmama yol açıyor. Oradaki akademik altyapı, doktora yapmış olmak, bilimsel bilginin nasıl edinildiğini öğrenmiş olmak da buradaki alanı geliştiriyor. Böylece enstrüman yapımına farklı bir gözle bakıyorum."

Engin Topuzkanamış, Batılı müzisyenlerin, Hint, İran, Ortadoğu ve Anadolu müziğine ilgi gösterdiğini ve bu müziği icra edebilmek için enstrüman arayışına girdiklerini de sözlerine ekledi.

Hukukçu akademisyen, atölyesinde Türk sazlarına hayat veriyor
Hukukçu akademisyen, atölyesinde Türk sazlarına hayat veriyor
Hukukçu akademisyen, atölyesinde Türk sazlarına hayat veriyor
Hukukçu akademisyen, atölyesinde Türk sazlarına hayat veriyor
Hukukçu akademisyen, atölyesinde Türk sazlarına hayat veriyor

Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Hukuk, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hukukçu akademisyen, atölyesinde Türk sazlarına hayat veriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'ın elini öptüğü anları anlattı 13:31 Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'ın elini öptüğü anları anlattı Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme 12:50 Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı 12:34 Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var 12:18 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor 12:06 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi 11:46 Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi 11:11 Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 10:38 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı
13:30 Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'ın elini öptüğü anları anlattı
12:53 Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu
12:50 Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme
12:46 İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?
12:44 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021
12:31 Yeni keşif "Hayvanlardan bulaştı" iddialarını kuvvetlendirecek! Koronaya en yakın 3 farklı virüs, yarasadan çıktı
12:29 Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi
12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı
12:17 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var
Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı         
13:34
Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu         
12:53
İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor? İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?         
12:46
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Bin 200 rakımda ceviz hasadı başladı! Kilosu 30 liraya bir yıl önceden satılıyor Bin 200 rakımda ceviz hasadı başladı! Kilosu 30 liraya bir yıl önceden satılıyor         
12:18
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti         
12:03
Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı         
11:26
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Kasiyer tarafından markete kilitlenen hırsız, kapıda tabureyle bekleyen vatandaşlara rağmen kaçmayı başardı Kasiyer tarafından markete kilitlenen hırsız, kapıda tabureyle bekleyen vatandaşlara rağmen kaçmayı başardı         
09:56
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 13:40:09. #1.12#
SON DAKİKA: Hukukçu akademisyen, atölyesinde Türk sazlarına hayat veriyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement