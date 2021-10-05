'Kafes' filminin yönetmeni, başrol oyuncusuyla kafede tanışmış - Son Dakika

BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan 'Kafes' filmi, seyirciyle buluştu. Gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide yönetmen Cemil Ağacıklıoğlu, "Başrol oyuncumuz Tarhan Karagöz ile kafede tanıştık, oyuncu olduğunu bilmiyordum" dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan, Cemil Ağacıklıoğlu'nun 'Kafes' filmi, dün akşam 'Yıldızların Altında 1' sahnesinde seyirciyle buluştu. Film ekibinin de katıldığı gösterim, büyük beğeni topladı. Film, İstanbul'un tarihi sokakları arasındaki bir otelde çalışan eski polis memuru Hasan'ın, mahkemede adını temize çıkarmaya çalıştığı süreçte yaşadıklarını anlatıyor. Bugün de film ekibinin katıldığı bir söyleşi düzenlendi. Filmin hikayesini anlatan yönetmen Cemil Ağacıklıoğlu "Kafes'in hikayesi ölüm; yok olma hissi kullanılan otelin son durak olması, orada yaşayan insanların 3-4 metrekarelik yerlerde 20 yıl yaşamaları ve Hasan'ın da o otele düşüp onlarla aynı kaderi paylaşması ve içlerindeki dayanışmayı anlatmak istedim. Oyuncu seçimlerini her filmde aynı yollardan yapıyorum" dedi.

'FİLMLERDE ÖNCELİĞİM OYUNCULUK'

Filmlerini hep kendi hissettiği yerlerde çekmeye çalıştığını söyleyen Ağacıklıoğlu "Başrol oyuncumuz Tarhan Karagöz ile kafede tanıştık, oyuncu olduğunu bilmiyordum. Bir arkadaşıma sordum ve oyuncu olduğunu öğrendim. Tanıştık ve sonrasında ilerledik. Çalıştık, provalar yaptık ve istediğimi aldığımı düşünüyorum. Babamın ticaret yaptığı yerlerin etrafına çıkmadım. Film, 5-6 yaşından bu yana bildiğim, yaşadığım yerlerde çekildi" diye konuştu. Filmin çekildiği alanı görünce İstanbul'da böyle yerler olduğunu bilmediğini belirten oyuncu Özay Fetch, " Almanya'da yaşıyorum. İstanbul'da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Yönetmen bana rolümü anlattı. Otelde gerçekten oynadığım karakterde bir kadınla tanıştım. O bana çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.