Kahramanmaraş'ta 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta başlayan ve 5 gün sürecek 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günlerinin ilk ödülleri sahiplerini buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, 15 ülkeden yerli ve yabancı 100'e yakın şair-yazarın yer aldığı etkinliğinin açılışı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde törenle yapıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçen yıldan daha mutlu ve heyecanlı olduklarını, vermiş oldukları sözün ikinci adımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yıl, "Çünkü söz iyileştirir" sloganıyla etkinliğin başladığını ifade eden Güngör, "Bu sloganların devam etmesini, yerini bulmasını murat ediyoruz. Biliyorsunuz söz, tarihten, imparatorluklardan hatta arkadaşlardan ve kardeşlerden geriye kalan tek şeydir. O eskimez, o yorulmaz, insan varlığını sürdürdüğü müddetçe hikayesini, tecrübesini, dünyadan öğrendiklerini söz ile aktarır." dedi.

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri'ni düzenleme fikri ilk ortaya çıktığında, kentin sözünün Türkiye'nin sözü olduğunu düşündüklerini vurgulayan Güngör, şöyle devam etti:

"Çünkü bu topraklardan, Karacaoğlan, Nadir Baba, Abdulgaffar Baba, Cahit Zarifoğlu ve Bahaeddin Karakoç'lar geçti. Nice güzel adamlar da geçmeye devam edecek. Biz, sözün aktarılmasında hem Şiir ve Edebiyat Günleri özelinde hem de diğer kültürel organizasyonlarımızda sadece bir aracı olduğumuzu bilerek hareket ediyoruz. Kütüphane köşelerinde Cahit Zarifoğlu şiirleri okuyan, Kemal Tahir romanlarının atmosferinde kaybolan, İhsan Fazlıoğlu hocamızın bir cümlesinin altını, bir sırrı taşır gibi çizen, kısacası sözü duymak ve takip etmek isteyen gençlerimiz için sadece aracılık etmek niyetiyle yola çıktık."

2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş 7. Kitap ve Kültür Fuarı ile Türkiye'nin gündemine en azından bir ay boyunca, edebiyatı ve sanatı taşımak niyetinde olduklarını belirten Güngör, "Birbirimizi iyileştirmeye ihtiyacımız var. Sözün iyileştirici tarafında yer almaya yakışan bir millet olduğumuzu düşünüyoruz. 'Çünkü, söz iyileştirir' dedik ama sözün bazen yaraladığını da elbette biliyoruz, bunun farkındayız. Niyetimiz, kimseyi söz ile yaralamayan bir zemin kurmak ve yaralananları söz ile iyileştirmek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, açılış kapsamında öykü, deneme ve şiir gibi 12 farklı dalda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.