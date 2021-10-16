Üye Girişi
Karaağaç "Kabak Festivalinde" yemekler yarıştı - Son Dakika

Karaağaç "Kabak Festivalinde" yemekler yarıştı

16.10.2021 22:15
Karaağaç

Karaağaç "Kabak Festivalinde" yemekler yarıştı Edirne Valiliği tarafından düzenlenen 'Karaağaç Kabak Festivali'nde kabak yemekleri ve tatlılarıyla yarışan katılımcılar, 'Kabak Tadı Veriyoruz' yemek yarışması ile hünerlerini sergiledi.

Karaağaç "Kabak Festivalinde" yemekler yarıştı

EDİRNE - Edirne Valiliği tarafından düzenlenen 'Karaağaç Kabak Festivali'nde kabak yemekleri ve tatlılarıyla yarışan katılımcılar, 'Kabak Tadı Veriyoruz' yemek yarışması ile hünerlerini sergiledi.

Edirne'de düzenlenen 1. Karaağaç 'Kabak Festival' yarışmasında kendi elleriyle yaptıkları kabak yemekleri ve kabak tatlılarıyla katılan ev hanımları hünerlerini sergiledi. Birbirinden farklı ve lezzetli kabak yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sunulduğu yarışmada Gülay Aydinç, yaptığı kuzu etli iç pilavlı bal kabağı ile jüri üyelerinden tam not alarak birinci oldu. Yöresel kıyafetleri ile halk oyunları oynayan öğrenciler ise birbirinden güzel gösterilerle yarışmaya renk kattı.

Edirne'de bir tesisin bahçesinde düzenlenen yarışmaya katılım sağlayan yarışmacılar, "balkabağı ana yemekler", "balkabağı tatlılar", "balkabağı zeytinyağlılar" ve "balkabağı hamur işleri" kategorilerinde yaptıkları yemekler ile yarıştı.

Etkinlik kapsamında yarışmaya katılım sağlayan vatandaşların 25'i aşçılık öğrencisi olmak üzere toplamda 120 kişi yaptıkları kabak yemekleri ile yarıştı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen şefler, yapılan kabak yemeklerinin tadına bakarak yarışmacılara puan verdi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, jüri şefleri ile birlikte yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

Yarışmacıların yaptıkları kabak yemeklerinden dolayı kutlayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Karaağaç Kabak Festivali'nin ilk kez gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız festival kahve ve çikolata festivali olacak. Sizlerle festival heyecanını bir kez daha yaşayacağız" dedi.

Yarışmacıları yaptıkları kabak yemeklerinden dolayı kutlayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Karaağaç Kabak Festivali'nin ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız festival kahve ve çikolata festivali olacak. Sizlerle festival heyecanını bir kez daha yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Ana yemek kategorisinde birinci olan Gülay Aydinç, "Kabak ile yaptığım ana yemek kategorisinde birinci oldum. Zeytinyağlı kabak yemeklerinde ise 3'üncü oldum. Ana yemekte balkabağımızın içine kuzu etli iç pilav hazırlayıp sunum yaptık. Zeytinyağlılarımızda ise Ege yöresine ait sülfata yemeğini yaptık. İkisi de çok lezzetliydi, yiyenler çok beğendi ve çok mutluyuz" diye konuştu.

Közde pişirilmiş bir kabak ile yarışmaya katıldığını ve içinin kaşıkla yenildiğini belirten Mürvet Gürses, "Kabağı güzelce kestik temizledik ondan sonra fırını yaktık ve ateş kor oldu. Daha sonra kor ateşinde tepsiler koyup pişirdik. Bu yemeği kendi fikrimce ilk defa yaptım. Eskiden kazanlar vardı büyük kazanlarla yapardık. Yaşlılardan esinlenerek bu kabak yemeğini yaptım. Çünkü biz küçükken büyüklerimiz bize yapardı. Çok güzel bir yarışma çok mutluyuz her zaman olsun isteriz" ifadelerini kullandı.

Karaağaç Kabak Festivalinde yemekler yarıştı
Karaağaç Kabak Festivalinde yemekler yarıştı

Edirne Valiliği, Festival, Edirne, Gülay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Karaağaç 'Kabak Festivalinde' yemekler yarıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var 21:09 ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 21:01 Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor 19:15 Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor
Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu 18:03 Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor 17:25 Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı 16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı 16:11 Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı 14:42 Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı

Son Dakika Haberleri
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
Dev maç öncesi tansiyon çok yüksek! Trabzon'da Fenerbahçe kafilesine sözlü saldırı Dev maç öncesi tansiyon çok yüksek! Trabzon'da Fenerbahçe kafilesine sözlü saldırı         
21:08
Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı         
20:19
Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı         
19:06
CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti         
18:02
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım         
16:15
Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi         
15:58
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 22:20:54. #1.11#
SON DAKİKA: Karaağaç "Kabak Festivalinde" yemekler yarıştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement