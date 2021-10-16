Karaağaç "Kabak Festivalinde" yemekler yarıştı - Son Dakika

Karaağaç "Kabak Festivalinde" yemekler yarıştı

EDİRNE - Edirne Valiliği tarafından düzenlenen 'Karaağaç Kabak Festivali'nde kabak yemekleri ve tatlılarıyla yarışan katılımcılar, 'Kabak Tadı Veriyoruz' yemek yarışması ile hünerlerini sergiledi.

Edirne'de düzenlenen 1. Karaağaç 'Kabak Festival' yarışmasında kendi elleriyle yaptıkları kabak yemekleri ve kabak tatlılarıyla katılan ev hanımları hünerlerini sergiledi. Birbirinden farklı ve lezzetli kabak yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sunulduğu yarışmada Gülay Aydinç, yaptığı kuzu etli iç pilavlı bal kabağı ile jüri üyelerinden tam not alarak birinci oldu. Yöresel kıyafetleri ile halk oyunları oynayan öğrenciler ise birbirinden güzel gösterilerle yarışmaya renk kattı.

Edirne'de bir tesisin bahçesinde düzenlenen yarışmaya katılım sağlayan yarışmacılar, "balkabağı ana yemekler", "balkabağı tatlılar", "balkabağı zeytinyağlılar" ve "balkabağı hamur işleri" kategorilerinde yaptıkları yemekler ile yarıştı.

Etkinlik kapsamında yarışmaya katılım sağlayan vatandaşların 25'i aşçılık öğrencisi olmak üzere toplamda 120 kişi yaptıkları kabak yemekleri ile yarıştı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen şefler, yapılan kabak yemeklerinin tadına bakarak yarışmacılara puan verdi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, jüri şefleri ile birlikte yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

Yarışmacıların yaptıkları kabak yemeklerinden dolayı kutlayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Karaağaç Kabak Festivali'nin ilk kez gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız festival kahve ve çikolata festivali olacak. Sizlerle festival heyecanını bir kez daha yaşayacağız" dedi.

Yarışmacıları yaptıkları kabak yemeklerinden dolayı kutlayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Karaağaç Kabak Festivali'nin ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız festival kahve ve çikolata festivali olacak. Sizlerle festival heyecanını bir kez daha yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Ana yemek kategorisinde birinci olan Gülay Aydinç, "Kabak ile yaptığım ana yemek kategorisinde birinci oldum. Zeytinyağlı kabak yemeklerinde ise 3'üncü oldum. Ana yemekte balkabağımızın içine kuzu etli iç pilav hazırlayıp sunum yaptık. Zeytinyağlılarımızda ise Ege yöresine ait sülfata yemeğini yaptık. İkisi de çok lezzetliydi, yiyenler çok beğendi ve çok mutluyuz" diye konuştu.

Közde pişirilmiş bir kabak ile yarışmaya katıldığını ve içinin kaşıkla yenildiğini belirten Mürvet Gürses, "Kabağı güzelce kestik temizledik ondan sonra fırını yaktık ve ateş kor oldu. Daha sonra kor ateşinde tepsiler koyup pişirdik. Bu yemeği kendi fikrimce ilk defa yaptım. Eskiden kazanlar vardı büyük kazanlarla yapardık. Yaşlılardan esinlenerek bu kabak yemeğini yaptım. Çünkü biz küçükken büyüklerimiz bize yapardı. Çok güzel bir yarışma çok mutluyuz her zaman olsun isteriz" ifadelerini kullandı.