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Kazak şair Jabayev, doğumunun 175'inci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Kazak şair Jabayev, doğumunun 175'inci yıl dönümünde anıldı

26.10.2021 17:39

Kazak şair Jabayev, doğumunun 175'inci yıl dönümünde anıldı Kazakistan'ın sembol şairlerinden Jambıl Jabayev, doğumunun 175'inci yıl dönümünde anıldı.

Kazak şair Jabayev, doğumunun 175'inci yıl dönümünde anıldı

ANKARA - Kazakistan'ın sembol şairlerinden Jambıl Jabayev, doğumunun 175'inci yıl dönümünde anıldı.

Kazakistan'ın en önemli şairlerinden Jabayev, doğumunun 175'inci yıl dönümünde ATO Congeresium'da düzenlenen bilimsel konferansla birlikte anıldı.

Düzenlenen programa katılan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Bizim için bu toplantının iki türlü anlamı var. Birincisi bu sene Kazakistan, bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü kutlamakta. 16 Aralık'ta bunu daha coşkulu bir biçimde kutlayacağız. Bağımsızlığımızı kutlarken, bizim de aynı coşkuyla kutlayan bir ülke varsa o da kardeş Türkiye'dir. Kardeş Türkiye, Kazakistan'ın bağımsızlık sürecinde dış politikasında, ekonomisinde, kültüründe ve maneviyatında hep dayanışma içerisinde destek üstlenmiştir" dedi.

Büyükelçi Saparbekuly, Jabayev'in sözlü edebiyatın en son temsilcisi olduğunu belirterek, "99 yaşına kadar 10 yaşında eline dombırayı almış, şiirlerini yazmaya başlamış, küçüklüğünde bizim efsaneleri, destanları ezberleyip, bir nesilden diğer nesile aktarmıştır. Jabayev olmasaydı, bizim Türk edebiyatında olmayan birçok destanımızı göremezdik" diye konuştu.

Kazak şair Jabayev, doğumunun 175'inci yıl dönümünde anıldı
Kazak şair Jabayev, doğumunun 175'inci yıl dönümünde anıldı
Kazak şair Jabayev, doğumunun 175'inci yıl dönümünde anıldı
Kazak şair Jabayev, doğumunun 175'inci yıl dönümünde anıldı

Kazakistan, Türkiye, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kazak şair Jabayev, doğumunun 175'inci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika


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