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Adilcevaz kalesinde 45 yıl sonra kazı çalışması yapıldı - Son Dakika

Adilcevaz kalesinde 45 yıl sonra kazı çalışması yapıldı

28.10.2021 11:32

Adilcevaz kalesinde 45 yıl sonra kazı çalışması yapıldı Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesinde ilk olarak 1964 yılında yapılan kazının ikinci bu yıl yapıldı.

Adilcevaz kalesinde 45 yıl sonra kazı çalışması yapıldı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesinde ilk olarak 1964 yılında yapılan kazının ikinci bu yıl yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Ahlat Müze Müdürü Mikail Erçek Başkanlığında ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun'un Bilimsel Danışmanlığında yürütülen Adilcevaz Kef kalesi kazıları yapıldı. II. Rusa tarafından ilçenin hakim tepesine yapılan Kef kalesinde 1964 yılında yapılan kazılarda odalar ve saray bulunmuştu. Toplamda 140 oda bulunan kalede 45 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanılarak fil ayakları ortaya çıkarıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun, yaptığı açıklamada, şunları söyledi. "Kazılarımıza Kef kalesinin stadel bölümü olan sarayın salon bölümünde devam etmekteyiz. Buradaki devasa büyüklükteki fil ayaklarını ortaya çıkarıp, tekrardan ayağa kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu fil ayaklarından birini tekrardan ayağa kaldırdık. Kale kazısındaki önemli buluntular içerisinde Urartu Mavisi olarak adlandırılan mavi bir boya, kırmızı ve sarı boyalar ile bunun dışında çivi yazılı belgeler tespit ettik. Kef Kalesi Adilcevaz ilçesine hakim bir konumda inşa edilmiş. II. Rusa tarafından kurulmuş bir kale. Milattan önce 7'nci yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş. II. Rusa MÖ. 685-645 (40 Yıl) yıllarında hüküm sürmüş. Döneminde imar faaliyetlerine önem veren önemli bir kral olmuştur. Bu dönemde çok zengin kentler inşa etmiştir. Kazılar uzun bir dönem sürecektir" dedi.

Adilcevaz kalesinde 45 yıl sonra kazı çalışması yapıldı
Adilcevaz kalesinde 45 yıl sonra kazı çalışması yapıldı
Adilcevaz kalesinde 45 yıl sonra kazı çalışması yapıldı
Adilcevaz kalesinde 45 yıl sonra kazı çalışması yapıldı
Adilcevaz kalesinde 45 yıl sonra kazı çalışması yapıldı
Adilcevaz kalesinde 45 yıl sonra kazı çalışması yapıldı

İsmail Coşkun, Adilcevaz, Bitlis, Müze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Adilcevaz kalesinde 45 yıl sonra kazı çalışması yapıldı - Son Dakika


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