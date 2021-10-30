Üye Girişi
Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

30.10.2021 10:20

Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Başkan Ali Kılıç'tan trafik çözümü müjdesi Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda kişi ay yıldızlı tişört, bayrak ve meşalelerle yürüyüş katıldı.

Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Başkan Ali Kılıç'tan trafik çözümü müjdesi

İSTANBUL - Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda kişi ay yıldızlı tişört, bayrak ve meşalelerle yürüyüş katıldı. Gece ise Yüksek Sadakat konseri ile Cumhuriyet Bayramı'nın 98.yılı kutlandı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "45 yıldır kronik hale gelen trafik sorununu çözmek için 3 Kasım'da yeni meydan projemizi başlatıyoruz" diyerek Maltepelilere müjde verdi.

Cumhuriyetin 98.yıldönümü kutlamaları için çok sayıda kişi erken saatlerden itibaren Maltepe Belediyesi önünde toplandı. Kadın ve çocukların coşkusunun dikkat çektiği katılımcılara Maltepe Belediyesi tarafından ücretsiz bayrak, tişört ve meşale dağıtıldı. Belediye çevresindeki evlerin balkonları ve camları da bu coşkuya katılan vatandaşlarla doldu. Marşların çalındığı alanda toplanan vatandaşlar Cumhuriyet Bayramının 98. Yılnıı doyasıya kutladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da vatandaşların arasına katılmasıyla coşkulu kalabalık yürüyüşe başladı. Yürüyüşün sonunda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yürüyüşün ardından Maltepeli vatandaşlar alanda bekleyen araçlarla Cumhuriyet Parkına Yüksek Sadakat gurubunun konserine götürüldü. Maltepeli vatandaşlar Yüksek Sadakat müzik gurubunun birbirinden güzel şarkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını doyasıya kutladı.

Başkan Ali Kılıç, "45 yıldır kronik hale gelen trafik sorununu çözmek için 3 Kasım'da yeni meydan projemizi başlatıyoruz"

'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Yaşasın Cumhuriyet' sözleriyle başladığı konuşmasında Başkan Kılıç 'Bu meydanda yaptığımız son Cumhuriyet kutlamasıdır. Maltepe'nin 45 yıldır kronik hale gelen trafik sorununu çözmek için 3 Kasım'da yeni meydan projemizi başlatıyoruz. Trafiği yerin altına alacağız. Tam 1.5 yıl şantiye gibi çalışacağız ama ilçemiz trafik sorunundan kurtulacak" ifadelerinde bulundu.

Yürüyüş ve konsere katılan Maltepeli vatandaş Sevgi Özenç, " Bu sene gerçekten çok güzel ve coşkulu kutlamalar oldu. Önce yürüyüş yapıldı, şimdi konser. Gerçekten çok güzel bir kutlama oldu. Belediye Başkanımıza en içten dileklerimle teşekkür ediyorum içimdeki coşkuyu anlatamam gerçekten çok teşekkür ediyorum. Daha nice yıllar bu coşkuyla kutlamayı ümit ediyorum" dedi.

Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Yüksek Sadakat, Cumhuriyet, Ali Kılıç, Maltepe, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans 10:12 Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi 10:07 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu 09:29 Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu 09:11 AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu Siirt'te 09:05 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı 08:59 Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı 23:32 Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor 19:10 Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor

Son Dakika Haberleri
10:11 Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans
10:09 "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna Özgür Demirtaş'tan cevap
10:06 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi
10:01 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu gözyaşlarını tutamadı
09:59 Direksiyon başında uykuya dalan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı
09:58 Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir
09:57 Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Falcao, en iyi futbolcu seçildi
09:56 Son dakika gram altın ne kadar? Günlük altın fiyatları!
09:29 Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu
09:10 AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in acılı annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in acılı annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu         
10:13
"Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna Özgür Demirtaş'tan cevap         
10:10
Son dakika gram altın ne kadar? Günlük altın fiyatları! Son dakika gram altın ne kadar? Günlük altın fiyatları!         
09:57
Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli         
09:13
Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz         
09:06
Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar         
08:59
İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü         
21:46
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 10:26:12. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement