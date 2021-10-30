Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Başkan Ali Kılıç'tan trafik çözümü müjdesi

İSTANBUL - Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda kişi ay yıldızlı tişört, bayrak ve meşalelerle yürüyüş katıldı. Gece ise Yüksek Sadakat konseri ile Cumhuriyet Bayramı'nın 98.yılı kutlandı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "45 yıldır kronik hale gelen trafik sorununu çözmek için 3 Kasım'da yeni meydan projemizi başlatıyoruz" diyerek Maltepelilere müjde verdi.

Cumhuriyetin 98.yıldönümü kutlamaları için çok sayıda kişi erken saatlerden itibaren Maltepe Belediyesi önünde toplandı. Kadın ve çocukların coşkusunun dikkat çektiği katılımcılara Maltepe Belediyesi tarafından ücretsiz bayrak, tişört ve meşale dağıtıldı. Belediye çevresindeki evlerin balkonları ve camları da bu coşkuya katılan vatandaşlarla doldu. Marşların çalındığı alanda toplanan vatandaşlar Cumhuriyet Bayramının 98. Yılnıı doyasıya kutladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da vatandaşların arasına katılmasıyla coşkulu kalabalık yürüyüşe başladı. Yürüyüşün sonunda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yürüyüşün ardından Maltepeli vatandaşlar alanda bekleyen araçlarla Cumhuriyet Parkına Yüksek Sadakat gurubunun konserine götürüldü. Maltepeli vatandaşlar Yüksek Sadakat müzik gurubunun birbirinden güzel şarkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını doyasıya kutladı.

Başkan Ali Kılıç, "45 yıldır kronik hale gelen trafik sorununu çözmek için 3 Kasım'da yeni meydan projemizi başlatıyoruz"

'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Yaşasın Cumhuriyet' sözleriyle başladığı konuşmasında Başkan Kılıç 'Bu meydanda yaptığımız son Cumhuriyet kutlamasıdır. Maltepe'nin 45 yıldır kronik hale gelen trafik sorununu çözmek için 3 Kasım'da yeni meydan projemizi başlatıyoruz. Trafiği yerin altına alacağız. Tam 1.5 yıl şantiye gibi çalışacağız ama ilçemiz trafik sorunundan kurtulacak" ifadelerinde bulundu.

Yürüyüş ve konsere katılan Maltepeli vatandaş Sevgi Özenç, " Bu sene gerçekten çok güzel ve coşkulu kutlamalar oldu. Önce yürüyüş yapıldı, şimdi konser. Gerçekten çok güzel bir kutlama oldu. Belediye Başkanımıza en içten dileklerimle teşekkür ediyorum içimdeki coşkuyu anlatamam gerçekten çok teşekkür ediyorum. Daha nice yıllar bu coşkuyla kutlamayı ümit ediyorum" dedi.