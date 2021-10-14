Milli Mücadele'nin kahramanı "Kara Fatma"nın adı Erzurum'da kütüphaneye verildi - Son Dakika

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından ve sembol isimlerinden "Kara Fatma"nın adı, Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaptırılan kütüphaneye verildi.

Vali Okay Memiş, Çayköy Mahallesi'nde inşa edilen Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kentin Kara Fatma, Nene Hatun ve Alvarlı Efe'nin memleketi olduğunu söyledi.

Kara Fatma'nın Erzurum için önemli bir değer olduğunu ifade eden Memiş, "Allah bizi kahramanlarımıza ve şehitlerimize karşı mahcup etmesin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeyi kuran ve Türkiye Cumhuriyeti için mücadele eden herkese minnettarız." dedi.

Memiş, kütüphanenin yapımı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ERKADIN Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de açılışını yaptıkları kütüphanede okudukça öğrenen, öğrendikçe de gelişen nesillerin eksilmemesini temenni ederek, "Bizler Türk kadınının ruhunu temsil eden isimlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Murat Güven ile vatandaşlar ve ellerinde Türk bayrağı bulunan çok sayıda öğrenci katıldı.