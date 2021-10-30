Niğde'de "Topraktan Sofraya Patates Festivali" başladı - Son Dakika

Niğde'de Valilik, Belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali" başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki festivalin açılışında, ilki gerçekleştirilen patates festivalinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Festivaller şehri Adana'nın milletvekili olduğunu belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Festivallerin Adana'mızın ekonomisi ve kültürünün geliştirilmesinde çok katkısı var. Marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Niğde'mizde her ay festival sözünü başkanımız verdi. Bu festivallerle İç Anadolu'nun incisi olan Niğde'mizi çok daha geliştirip daha güzel yerlere getireceğiz. Niğde, patates üretiminde birinci. Lahana ve çavdar üretiminde de ilk sırada yer alıyor. Diğer taraftan Niğde'yi elmasıyla ve kuru fasulye üretimiyle tanıyoruz. Tarımın bel kemiği niteliğinde olan Niğde'nin çok daha güzele ve iyiye gideceğine yürekten inanıyoruz."

Vali Yılmaz Şimşek de ülkede toplam patates üretiminin yüzde 13'ünün Niğde'den karşılandığını anlattı.

Kentin patates üretiminde birincisi sırada yer aldığını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Böylesine önemli bir değeri tanıtmamız gerekiyor. Tanıtım yaparken de ilk önceliğimiz marka değerimizi artırıp, marka kent olma yolunda hızla ilerlemektir. Bu festivale vatandaşlarımızın, özellikle de Niğde'de yaşayan ve farklı illerde ikamet eden Niğdelilerin sahip çıkması çok önemli. Bizler elimizden gelen desteği veriyoruz. Bizler öncülük etsek de halkın desteğiyle bu tür etkinliklerden daha fazla verim elde edileceğini düşünüyorum. Bu nedenle festivalin geleceği için toplumun her kesiminin sahip çıkması oldukça önem taşıyor."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise festivali 2 yıl önce planladıklarını ancak salgın nedeniyle gerçekleştiremediklerini hatırlattı.

Salgının hafiflemesiyle ilk festivali gerçekleştirdiklerini dile getiren Özdemir, "O yüzden bugünün ayrı bir önemi var. Niğde'yi dönüştürüyoruz. Bu dönüşümün içinde festivaller ilk adımı oluşturacak. Her ay bir festival yapacağız. Diğer illerden ve dünyanın farklı şehirlerinden misafirleri Niğde'de ağırlama şerefine ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunu ekibi gösteri sundu, patatesin tarihsel sürecinin anlatıldığı video izletildi.

Daha sonra kurdele kesen Sarıeroğlu, Vali Şimşek, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, AK Parti milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve diğer protokol üyeleri, Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yerli patates çeşitlerini inceledi, şeflerin hazırladığı 51 çeşit patates yemeğini tattı.

Katılımcılara ücretsiz patates cipsi, patatesli ve elmalı dondurma ikram edilen festivalde, patatesin topraktan sofraya uzanan serüveninin fotoğraflarla anlatıldığı sergi de açıldı.