Pandemide hayatını kaybeden eczacılar için "Eczacılar Anıt Parkı" açıldı - Son Dakika

Pandemide hayatını kaybeden eczacılar için "Eczacılar Anıt Parkı" açıldı

ANKARA - Çankaya Belediyesi ve Türk Eczacılar Birliği tarafından pandemi döneminde hayatını kaybeden 84 eczacıların anısına "Eczacılar Anıt Parkı" hizmete sunuldu. Parkta, 84 eczacının adının yazdığı bir anıt bulunurken eczacıların adının işaretlendiği ağaçlar bulunuyor.

Pandemi döneminde hayatını kaybeden 84 eczacının anısına Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kızılırmak Mahallesi'ne "Eczacılar Anıt Parkı" açıldı. Çankaya Belediyesi ve Türk Eczacılar Birliği'nin iş birliği ile yapılan parkta 84 eczacının isminin bulunduğu bir anıt taş ve eczacıların adının işaretlendiği ağaçlar bulunuyor. Eczacıların ismini taşıyacak parkın açılışına Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve çok sayıda hayatını kaybeden eczacıların yakının katılımıyla anıt parkın açılışı yapıldı. Açılışta Taşdelen ve Çolak, hayatını kaybeden eczacıların yakınlarına plaket taktim edilmesinin ardından eczacıların adının işaretlendiği ağaçlara can suyu verildi.

Parkın öneminin, pandemi döneminde hayatını kaybeden eczacıların anısına olduğunu ve hatıralarını yaşatacağını aktaran Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, "Belediyemiz ve Türk Eczacılar Birliği'nin ortak çalışması ile bu parkı Çankaya'ya kazandırdık. Bu parkın anlamı da çok önemli. 84 eczacıyı görevleri başında, pandemi döneminde kaybettik. Biz onları unutmadık ve onları unutturmamak adına da bu parkta isimlerini yaşatacağız. Biz Çankaya'da vatana millete hizmet edenleri, şehitleri, kültür ve sanat insanlarını unutmayız. Hepsinin adı Çankaya'da bulunan 526 parkta yaşamaktadır ve yaşatmaya devam edeceğiz çünkü Çankaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı yerdir" ifadelerini kullandı.

Ağabeyi ile meslektaş olduklarını aktaran Müslüm Umuç, "Ağabeyim Abdulaziz Umuç ile meslektaşız. Kendisi 35 yıldır eczacılık mesleğini icra ediyordu. Geçen sene kasım ayında hayatını kaybetti. Böyle bir şey olmasaydı ismi unutulacaktı. Ağabeyim Şanlıurfa'nın ilk eczacılarından biridir" diye konuştu.