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Şırnak'ta 3 asırlık 'mezarlık ziyareti' geleneği - Son Dakika

Şırnak'ta 3 asırlık 'mezarlık ziyareti' geleneği

07.10.2021 21:35

Şırnak'ta 3 asırlık 'mezarlık ziyareti' geleneği Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan binlerce Şırnaklı, Balveren beldesinde mezarlık ziyaretinde buluştu 300 yıldır ekim ayının ilk perşembesinde mezarlıkta buluşan Şırnaklılar, ölüleri için dua edip birlikte yemek yiyor Bölge halkı,...

Şırnak'ta 3 asırlık 'mezarlık ziyareti' geleneği

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan binlerce Şırnaklı, Balveren beldesinde mezarlık ziyaretinde buluştu

300 yıldır ekim ayının ilk perşembesinde mezarlıkta buluşan Şırnaklılar, ölüleri için dua edip birlikte yemek yiyor

Bölge halkı, dedelerinden miras kalan geleneği torunlarına, onların da kendi torunlarına bırakmalarını amaçlıyor

ŞIRNAK - Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu. Cudi Dağı eteklerinde sürdürülen gelenek için yaklaşık 300 yıldır olduğu gibi bu sene de binlerce vatandaş, Balveren Mezarlığına akın etti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu. Yaklaşık 300 yıldır, sürdürdükleri ziyareti bu yıl da gerçekleştiren Şırnaklılar, etkinliği, yıllık buluşma, kaynaşma organizasyonu olarak gördüklerini belirtti.

Çevre köylerde yaşayanların da katıldığı Balveren mezarlığı ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Her yıl ekim ayının ilk perşembe gününde gerçekleştirilen ziyarette, ailelerin pişirdiği yemekler metrelerce uzunluğundaki sofralara dizildi.

Mersin'den gelip mezarlık ziyaretine katıldı

Mersin'den gelen Mehmet Ali Artuç, Balveren'deki mezarlık ziyaretine katıldığını belirterek, "Buda bizim eski bir örf ve adedimizdir. Atalarımız her sen bu vakitte mezarlığa akın ediyorlar. Vefat eden yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyorlar, dua ediyorlar, yemek dağıtıyorlar. Ben hayattım boyunca sürekli geldim, bundan sonrada sağ oldukça geleceğim. Mezarlık ziyareti vaktinde diğer illerde ve şehirlerde yaşayan bütün Şırnaklılar buraya akın ediyorlar. Hem kendi ölüleri için hem de vatandaşlar bir birleri ile kaynaşmak için geliyorlar. Bu örf adedi devam ettireceğiz" dedi.

300 yıllık gelenek önce bir ziyaret olarak başlamış

Belde sakinlerinden Feyzullah Artuç, "300 yıldır bir gelenek olarak, önce bir ziyaret olarak başlamış. Önce mezarlığın temizliği, duvar örme işlemi ile başlamış. Sonrada bir gelenek haline gelmiş. Atalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla 300 yıldan fazladır festival şeklini almış, kutlanıyor. Her yıl ekim ayının ilk haftasında perşembe günü mezarlığımıza gelip, ölülerimizi ziyaret ediyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Yasin okutuyoruz. Öğlen yemeğimizi yiyip tekrar köyümüze dönüyoruz. Köylülerimiz nerede olursa olsun, bu geleneği sürdürmek için bulundukları şehirlerden gelip mezarlığı ziyaret ediyorlar. Bu geleneği çocuklarımıza da aktaracağız" diye konuştu.

Şırnak'ta 3 asırlık 'mezarlık ziyareti' geleneği
Şırnak'ta 3 asırlık 'mezarlık ziyareti' geleneği
Şırnak'ta 3 asırlık 'mezarlık ziyareti' geleneği
Şırnak'ta 3 asırlık 'mezarlık ziyareti' geleneği

Balveren, Türkiye, Şırnak, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta 3 asırlık 'mezarlık ziyareti' geleneği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta 3 asırlık 'mezarlık ziyareti' geleneği - Son Dakika
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