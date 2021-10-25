Üye Girişi
Son dakika haber! UNESCO Turkey Photo Safari'nin Safranbolu etabını kazananlar belirlendi - Son Dakika

Son dakika haber! UNESCO Turkey Photo Safari'nin Safranbolu etabını kazananlar belirlendi

25.10.2021 12:41
Son dakika haber! UNESCO Turkey Photo Safari'nin Safranbolu etabını kazananlar belirlendi

Son dakika haberlerine göre UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye'deki 17 kültürel miras alanını kapsayan "UNESCO Turkey Photo Safari" etkinliğinin Safranbolu etabını kazanan fotoğraf tutkunları belli oldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye'deki 17 kültürel miras alanını kapsayan "UNESCO Turkey Photo Safari" etkinliğinin Safranbolu etabını kazanan fotoğraf tutkunları belli oldu.

Safranbolu'da 8-10 Ekim'de gerçekleşen üçüncü etapta Safranbolu'nun tarihi yapılarını, evlerini, İncekaya Su Kemeri'ni ve safran çiftliğini karelerine yansıtan fotoğraf tutkunlarından Hazım Engin birinci, İsmail Serhat Şahin ikinci, Serdar Aydın ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'deki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımı amacıyla başlatılan etkinlik, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenlendi.

Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, yaptığı açıklamada, projenin kültürel mirasların tanınırlığını artırmak amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Safranbolu safarisinde 144 eserin yarıştığını belirten Karaduman, şunları kaydetti:

"Çok iyi fotoğraflar vardı. İçerisinden ilk üç fotoğrafı ödüllendirdikten sonra 24 eseri de sergileme için seçtik. Safari, önümüzdeki ay Nemrut ve Göbeklitepe etabıyla devam edecek. Fotoğraf sanatçılarını ve fotoğraf çekmeyi seven herkesi çağırıyoruz. Her gittiğimiz yer, bir dünya mirası. Her kentimiz ayrı ayrı tarihi ve doğal güzellikler barındırıyor. Fotoğrafseverler bunları karelerine taşıyabilir ve rahatlıkla ödül sahibi olabilir. Öncelikli amacımız, ülkemizin dünyaca bilinen tarihi miraslarını ve doğal güzelliklerini tanıtabilmek. Burada çekilen fotoğraflar, dereceye girenler ya da sergileme ödülü alanlar, Türkiye'nin tanıtımında kullanılacak."

TUTAP Karabük İl Temsilcisi Kerem Demir de etkinliğin UNESCO unsurlarını yurt içinde ve dışında tanıtmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

26 Eylül'de Kapadokya'dan başlayan UNESCO Turkey Photo Safari, Mayıs 2022'de İstanbul'da sona erecek.

Yarışmanın seçici kurulu Faruk Akbaş, Mustafa Seven, Prof. Dr. Oktay Çolak, Ömer Serkan Bakır, Erkan Tabakoğlu, Ali Murat Coruk ve Serdar Karaduman'dan oluşuyor.

UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Türkiye, Turkey, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber! UNESCO Turkey Photo Safari'nin Safranbolu etabını kazananlar belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim 12:44 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç 12:40 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor 12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri 12:10 İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu 11:57 Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı 11:44 Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı
Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı 11:34 Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek 11:02 Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek

Son Dakika Haberleri
12:43 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim
12:40 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak
12:39 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi
12:34 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
12:09 İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri
12:08 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor
11:55 Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı
11:35 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
11:31 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor
WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a "Negatif" sonuç yansıttılar         
12:50
Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak         
12:41
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi         
12:11
İçi para dolu helikopter iniş yaptığı sırada düştü! O anlar kamerada İçi para dolu helikopter iniş yaptığı sırada düştü! O anlar kamerada         
12:05
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı         
11:40
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı         
10:50
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 12:54:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! UNESCO Turkey Photo Safari'nin Safranbolu etabını kazananlar belirlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement