Son dakika haber! UNESCO Turkey Photo Safari'nin Safranbolu etabını kazananlar belirlendi - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye'deki 17 kültürel miras alanını kapsayan "UNESCO Turkey Photo Safari" etkinliğinin Safranbolu etabını kazanan fotoğraf tutkunları belli oldu.

Safranbolu'da 8-10 Ekim'de gerçekleşen üçüncü etapta Safranbolu'nun tarihi yapılarını, evlerini, İncekaya Su Kemeri'ni ve safran çiftliğini karelerine yansıtan fotoğraf tutkunlarından Hazım Engin birinci, İsmail Serhat Şahin ikinci, Serdar Aydın ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'deki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımı amacıyla başlatılan etkinlik, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenlendi.

Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, yaptığı açıklamada, projenin kültürel mirasların tanınırlığını artırmak amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Safranbolu safarisinde 144 eserin yarıştığını belirten Karaduman, şunları kaydetti:

"Çok iyi fotoğraflar vardı. İçerisinden ilk üç fotoğrafı ödüllendirdikten sonra 24 eseri de sergileme için seçtik. Safari, önümüzdeki ay Nemrut ve Göbeklitepe etabıyla devam edecek. Fotoğraf sanatçılarını ve fotoğraf çekmeyi seven herkesi çağırıyoruz. Her gittiğimiz yer, bir dünya mirası. Her kentimiz ayrı ayrı tarihi ve doğal güzellikler barındırıyor. Fotoğrafseverler bunları karelerine taşıyabilir ve rahatlıkla ödül sahibi olabilir. Öncelikli amacımız, ülkemizin dünyaca bilinen tarihi miraslarını ve doğal güzelliklerini tanıtabilmek. Burada çekilen fotoğraflar, dereceye girenler ya da sergileme ödülü alanlar, Türkiye'nin tanıtımında kullanılacak."

TUTAP Karabük İl Temsilcisi Kerem Demir de etkinliğin UNESCO unsurlarını yurt içinde ve dışında tanıtmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

26 Eylül'de Kapadokya'dan başlayan UNESCO Turkey Photo Safari, Mayıs 2022'de İstanbul'da sona erecek.

Yarışmanın seçici kurulu Faruk Akbaş, Mustafa Seven, Prof. Dr. Oktay Çolak, Ömer Serkan Bakır, Erkan Tabakoğlu, Ali Murat Coruk ve Serdar Karaduman'dan oluşuyor.