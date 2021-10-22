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Süheyl ve Behzat Uygur, 'Süt Kardeşler' tiyatro oyunuyla Kartal'da - Son Dakika

Süheyl ve Behzat Uygur, 'Süt Kardeşler' tiyatro oyunuyla Kartal'da

22.10.2021 11:52
Süheyl ve Behzat Uygur, 'Süt Kardeşler' tiyatro oyunuyla Kartal'da

Kartal Belediyesi, sanatseverleri tiyatro oyunları ile buluşturmaya devam ediyor.

Kartal Belediyesi, sanatseverleri tiyatro oyunları ile buluşturmaya devam ediyor. Türk tiyatrosunun sevilen oyuncuları Süheyl ve Behzat Uygur, 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyunu ile Kartallı sanatseverlerle buluştu. Tiyatro oyuncusu kardeşler Süheyl ve Behzat Uygur, Kartal'da sahneledikleri tiyatro oyunuyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi unutulmaz bir performansa ev sahipliği yaptı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanarak daha önce 2013 yılında kaybettiğimiz usta oyuncu Nejat Uygur tarafından sahnelenen "Süt Kardeşler" oyunu, bu kez oğulları Süheyl ve Behzat Uygur'un performansıyla izleyici karşısına çıktı. Kartallı tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun büyük alkış topladı. Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler eşliğinde salona girişlerde HES kodu ve Aşı Kartı kontrolü yapıldı.

İki perdelik oyunun ardından sahneye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcı Cengiz Türkmen ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi,  Uygur kardeşlere çiçek takdiminde bulundu. Başkan Yardımcısı Türkmen, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum, bizi çok mutlu ettiniz. Kültür-sanat festivalleri, kitap fuarı yapsak da pandemi dolayısıyla uzun süredir böyle bir etkinlikte bir araya gelemedik. İnanın bizi çok mutlu ettiniz ve eğlendirdiniz. İyi ki varsınız, sizleri tekrar tekrar bekliyoruz." diye konuştu.

"KARTAL'A BAŞKA BİR MUTLULUKLA GELİYORUZ"

Kartal'da olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Behzat Uygur: "Kartal'da yetmişli yıllardan beri açık hava sinemalarında, kültür merkezlerinde oyunlarımızı oynadık. Biz o zaman daha çocuktuk. O yüzden biz buraya başka bir mutlulukla geliyoruz. Bu buluşmayı sağlayan Kartal Belediyesi'ne, Başkan Gökhan Yüksel'e ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz." dedi.


Süheyl ve Behzat Uygur, 'Süt Kardeşler' tiyatro oyunuyla Kartal'da
Süheyl ve Behzat Uygur, 'Süt Kardeşler' tiyatro oyunuyla Kartal'da
Süheyl ve Behzat Uygur, 'Süt Kardeşler' tiyatro oyunuyla Kartal'da
Süheyl ve Behzat Uygur, 'Süt Kardeşler' tiyatro oyunuyla Kartal'da

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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Süheyl ve Behzat Uygur, 'Süt Kardeşler' tiyatro oyunuyla Kartal'da - Son Dakika


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