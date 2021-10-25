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Tiyatro grubu kuran ev hanımları, kadın hikayelerini sahneye taşıyacak - Son Dakika

Tiyatro grubu kuran ev hanımları, kadın hikayelerini sahneye taşıyacak

25.10.2021 10:59
Tiyatro grubu kuran ev hanımları, kadın hikayelerini sahneye taşıyacak

Antalya'da ev hanımlarının oluşturduğu "Kadının Gücü" adlı tiyatro grubu, kadınların hayatından kesitler yer alan oyunlarını sahnelemeyi hedefliyor.

Antalya'da ev hanımlarının oluşturduğu "Kadının Gücü" adlı tiyatro grubu, kadınların hayatından kesitler yer alan oyunlarını sahnelemeyi hedefliyor.

Emekli olduktan sonra 6 yıl tiyatroyla ilgili çalışmalar yapan Ayşe Tuluk'un öncülüğünde farklı yaş gruplarındaki 7 kadın yeteneklerini keşfetmek amacıyla bir araya geldi.

"Kadının Gücü" adlı tiyatro grubunu kuran çoğunluğu ev hanımlarından oluşan grup, hemcinslerinin hayatlarına dair her şeyi tiyatro sahnesine taşımak için güç birliği oluşturdu.

Kendi oyunlarını yazıp, yönetip ve oynamayı amaçlayan kadınlara, kostüm ve dekor tasarımı gibi konularda çeşitli iş kollarından kadınlar da destek verecek.

Çalışmalara başlayan kadınlar, eğlenceli zaman geçiriyor.

İlk oyun kadın kooperatiflerini anlatacak

Tuluk, AA muhabirine, ev hanımlarıyla uzun zamandır planladıkları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tiyatro ekibinin kendi içinde özel bir amaç taşıdığını belirten Tuluk, "Kadının Gücü tiyatro grubunu kurarak ev hanımlarının, emekli olmuş kadınların yeteneklerini keşfetmesi, neler yapabileceklerini görmeleri için harekete geçtik. Kadının elinden her şey gelir. Kadınların her biri birbirinden becerikli. Bunu göstermek istiyoruz. Bu nedenle her bir detayla kendimiz ilgileneceğiz. Oyunları yazacak, yönetecek ve oynayacağız." diye konuştu.

Tiyatro ekibinin ev hanımlarınca kurulduğunu ancak çalışan kadınların da katılabileceğini aktaran Tuluk, gruplarının tiyatroya emek vermek isteyen her kadına açık olduğunu vurguladı.

Bir ay kadar sonra kadın kooperatifleri üzerine yazdıkları bir oyunla "perde" demek için hazırlık yaptıklarını anlatan Tuluk, "İnşallah güzel oyunları sanatseverlerle buluşturacağız. Kadın elini attığı her şeyi güzelleştirir. Hayatın her alanında kadın zaten var. Kadınlarımız kendilerini ispatlasınlar, evden çıksınlar ve birey olarak çalışsınlar istiyoruz. Oturup düşündüklerinde kendileri için hiçbir şey yapmadıklarını görebilirler. Onların kendileri için bir şeyler yapmalarını, harekete geçmelerini bekliyoruz. Kadının gücünü göstermek için bu projeye giriştik." ifadelerini kullandı.

-"Bir değil birden fazla olmak her zaman çok büyük anlam ifade eder"

Tiyatro grubunda yer alan Kudret Söyler de arkadaşının tavsiyesiyle ekibe dahil olduğunu, sahneye çıkmanın heyecanını yaşamak istediğini dile getirdi.

Gruptakilerden Sibel Erenözlü de hayatın her köşesinde olmayı sevdiği için ekipte yer aldığını söyledi.

Bundan mutluluk duyduğunu vurgulayan Erenözlü, "Burası hayatta bir renk gibi ve ben de 'bu renkte varım' dedim. Ekip olmak çok güzel, bir değil birden fazla olmak her zaman çok büyük anlam ifade eder. Bu ekiple yaptığımız çalışmaların çok güzel olacağını düşünüyorum. Mesajları iletebilmek ve onların yerini bulması çok önemli. Bence biz bunu başaracağız." diye konuştu.

Antalya, oyunlar, Tiyatro, Emekli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tiyatro grubu kuran ev hanımları, kadın hikayelerini sahneye taşıyacak - Son Dakika


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