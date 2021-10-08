Üye Girişi
Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak - Son Dakika

Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak

08.10.2021 16:32

Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak Troya Ören Yeri'ndeki 'Aşağı Kent'te zemin mozaiği bulundu Troya Kazıları'nın 150'nci yıl dönümünde yapılan çalışmalar kapsamında 'Aşağı Kent' olarak belirtilen bölgede zemin mozaiği bulundu.

Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak

Troya Ören Yeri'ndeki 'Aşağı Kent'te zemin mozaiği bulundu

ÇANAKKALE - Troya Kazıları'nın 150'nci yıl dönümünde yapılan çalışmalar kapsamında 'Aşağı Kent' olarak belirtilen bölgede zemin mozaiği bulundu. Buluntunun iyi korunduğuna dikkat çeken Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "neredeyse bin 500 yıllık çok kaliteli bir mozaik yapısı bulundu. Bunun öncesinde de bu tip buluntular vardı fakat bu kadar kentin dışında ve sınırında bu kaliteli yapıların bulunması o dönemdeki Troya'nın önemini bizlere bir kez daha gösterdi" dedi.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyünde bulunan Troya Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarında önemli bir zemin mozaiği bulundu. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Troya Antik Kenti'nin güney kısmında yapılan kazı çalışmalarında Helenistik ve Roma Dönemlerine ait bir yapının zeminindeki mozaik yapı gün yüzüne çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Troya Resmi Kazıları'nın 150'nci yılında eski dönem çalışmalarında hem yayın hem de kazı çalışmalarında daha fazla yoğunlaştık. Son kazılarda daha çok Troya'da bizim kale yerleşmesi dediğimiz yani, ziyaretçilerin ziyaret ettiklerinde gördükleri ve genellikle tarih öncesi, Tunç Çağı dediğimiz, Troya Savaşı ile ilgilendirilen duvarlar bölgesinde çalıştık" dedi.

"Bin 500 yıllık çok kaliteli bir mozaik yapısı bulundu"

Helenistik ve Roma Dönemi'nde yer alan Aşağı Kent'teki kazılara da değinen Başkan Aslan, "Helenistik ve Roma Dönemi'nde, Troya Kalesi'nin güneyine doğru yaklaşık 500-600 metre aşağısına kadar ilerleyen bir Aşağı Kent var. Bu Aşağı Kentin çevresinin surlarla çevreli olduğunu biliyoruz. Özellikle bu sene Çanakkale Arkeoloji Müzeleri'nin Kurtarma Kazıları kapsamında da Aşağı Kentte bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda da belki dönüm noktası olarak da tanımlayabileceğimiz; Geç Roma- Erken Bizans tarih dediğimiz yani neredeyse bin 500 yıllık çok kaliteli bir mozaik yapısı bulundu. Bunun öncesinde de bu tip buluntular vardı fakat bu kadar kentin dışında ve sınırında bu kaliteli yapıların bulunması o dönemdeki Troya'nın önemini bizlere bir kez daha gösterdi. Aynı zamanda ilerleyen yıllardaki çalışmalarımız Aşağı Kent'te yoğunlaşacak ve ziyaretçilerin Helenistik Roma Dönemi'ndeki villa ve mozaik yapıları gibi bu tür buluntuları da görme şansına sahip olacaklar" diye konuştu.

"Troya Müzesi ile Ören Yeri arasında bir noktada ortaya çıktı"

Zemin mozaiğinin Troya Müzesi ile Ören Yeri arasında bir noktada ortaya çıktığını ifade eden Aslan, "Aslında mozaikli yapılar daha eski dönem kazılarından itibaren özellikle 1930'lu yıllardaki kazılardan biliniyor. Fakat, bu sene Çanakkale Arkeoloji Müzeleri'nin bizim Kazı Başkanlığı'nın bilimsel danışmalığımızla yapılan Kurtarma Kazıları'nda Aşağı Kent olarak tanımladığımız yerde yani Troya Müzesi ile Ören Yeri arasında bir noktada mozaik buluntuları yer aldı. Biz çok heyecanlandık. Çok iyi korunmuş, kaliteli bir buluntu ve bu yapının da ileri yıllardaki kazıların devam ettirilerek daha geniş alanlarda ortaya çıkmasını ve ziyaretçilere gösterilmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak
Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak
Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak
Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak
Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Helenistik, Çanakkale, Roma, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu 18:47 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı 18:36 Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle 17:57 Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle
Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim 17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri 17:07 Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti 15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı 15:10 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı 14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı

Son Dakika Haberleri
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış         
19:02
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı         
18:45
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak         
18:07
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi         
17:48
Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz         
17:08
Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler         
17:05
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim         
15:37
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 19:22:09. #1.11#
SON DAKİKA: Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement