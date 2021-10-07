Turistlerin Takoran Vadisi'ne ilgisi tur teknelerinin sayısını artırdı - Son Dakika

Fırat Nehri'nin Şanlıurfa ile Adıyaman arasında oluşturduğu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Takoran Vadisi'nde turist yoğunluğu, tur teknesi sayısının da artmasını sağladı.

Türkiye'nin en fazla su taşıyan ve akış hızı en yüksek nehirlerinden Fırat'ın yıllar içinde meydana getirdiği Takoran, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Mezra Mahallesi'nden başlayıp Adıyaman'ın Gerger ilçesine kadar yaklaşık 20 kilometrelik mesafeyi kapsıyor.

Fırat'ın coşkun sularının sakinleştiği bölgede, menderesleri anımsatan kıvrım kıvrım vadinin çevresinde nehrin serinliği hissediliyor.

Zengin bitki örtüsünün yanı sıra pek çok mağara ve küçük koyları da barındıran, bölge halkının "saklı cennet" olarak da isimlendirdiği vadide gün batımında suya yansıyan kızıllık ve kaya gölgeleriyle güzel manzara oluşuyor.

Özellikle salgın sürecinde doğayla iç içe vakit geçirmek için Takoran'ı gezmek isteyen yerli ve yabancı turist sayısının artması, Şanlıurfalı girişimcileri tekne yatırımına teşvik etti.

Yıllarca belediyeye ait tek tur teknesinin dolaştığı vadide, bölge sakinleri de aldıkları 4 tekneyle hizmet vermeye başladı.

" Fransa'dan kampa gelenler var"

Tekne sahiplerinden Zübeyir Kanlıpıçak, AA muhabirine, bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artmasıyla yeni tekne ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

Yöre sakinleri olarak gördükleri ilgi dolayısıyla ziyaretçilere tekne turu hizmeti vermeye başladıklarını anlatan Kanlıpıçak, "Özellikle yurt dışından gelen yabancı turistler, Takoran Vadisi'ni gördükten sonra hayran kalıyor, Türkiye'nin eşi benzeri olmayan bir coğrafyaya sahip olduğunu söylüyor. Mesela Fransa Paris'ten her yıl düzenli olarak Takoran Vadisi'ne gelerek bir hafta kamp yapanları görüyoruz. Biz bölge sakini olarak potansiyeli görünce tekne sayısını arttırdık. Hem ilçemizi tanıtıyoruz hem ekonomimize katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Tekne sahiplerinden Harun Azot da piknik ve doğa gezisi için en iyi mekanların başında Takoran'ın geldiğini ifade etti.

Herkesi doğa ve suyun eşsiz güzellik oluşturduğu vadiyi görmeye davet eden Azot, ilgiye paralel olarak tekne sayılarının da artırılabileceğini belirtti.

Bölgeye gezmek için gelen öğretmen Selim Balık ise vadideki atmosfere hayran kaldığını dile getirdi.