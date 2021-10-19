"UNESCO kenti Safranbolu" 1,5 milyon turist hedefine kilitlendi - Son Dakika

Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konaklarıyla ülkenin önemli turizm merkezlerinden Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yıllık günübirlikçi ve konaklamalı 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verildi.

Ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkaran, 18 ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında her biri kendine özgü mimarisiyle inşa edilen Türk evleri, demirciler ve yemeniciler çarşıları, güneş saati, müze evleri gibi tarihi yapılarıyla cazibe merkezi haline gelen Safranbolu, her dönem yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Salgın tedbirleri kapsamında yeni normalleşme süreciyle uğrak mekanların başında gelen ilçe, yılın 9 ayında 1 milyon günübirlikçi ve konaklamalı yerli ve yabancı turist ağırladı.

Türkiye'de, İstanbul ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tek yer olan Safranbolu'nun yerli ve yabancı turist sayısını artırmak isteyen Karabük Valiliği, aralarında Japonya, Almanya, İtalya, Fransa ve Kanada'nın bulunduğu ülkelerin büyükelçilikleri ve yurt içindeki acentelerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Dünyada "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu'da daha önce belirlenen yıllık 1,5 milyon turist ağırlama hedefini yakalamak ve sonrasında aşmak için Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle harekete geçen Vali Fuat Gürel, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'deki yaklaşık 50 bin korunması gerekli kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran Safranbolu'ya gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, çalışma kapsamında ilçenin tarihi ve turistik alanlarında inceleme yaptı.

"Safranbolu önemli bir turizm merkezi"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Safranbolu'nun sadece bölge için değil, ülke için önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

İlçenin bütüncül olarak korunduğuna ve 1994'ten bu yana UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer aldığına işaret eden Gürel, "Bu nedenle Safranbolu'nun ziyaretçisi de çok fazla. Dünyanın birçok ülkesinden, ülkemizin değişik yerlerinden çok fazla misafir ağırlamaktayız." dedi.

Gürel, salgından tüm dünyanın olduğu gibi Safranbolu'nun da etkilendiğini belirterek, "1 Temmuz itibarıyla başlayan yeni normalleşme sürecinde pandemi kurallarına uymak kaydıyla bölgemize birçok insan yeniden gelmeye başladı. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun artarak devam etmesini bekliyoruz. Hedef 1,5 milyon ama bu bölge için bu çok büyük bir rakam değil. İnşallah bu, önümüzdeki süreçte çok daha yukarılara taşınacak. Bunu için altyapımız var." diye konuştu.

Safranbolu ve bölgesinin özellikle doğa turizmi açısından da insanları çekecek güzelliklere sahip olduğunu anlatan Gürel, şöyle devam etti:

"1,5 milyon turist hedefinin üstüne çıkmak için uğraşlarımız var. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ilçemize geldi, incelemelerde bulundu. Geçmişte biliyorsunuz ilçemize çok fazla Japon turist gelmekteydi. Önümüzdeki süreçte de bunun uğraşını vereceğiz. Bölgemize turist gelen ülkelerin çeşitliliğini artırmak için uğraşımız olacak. Sadece belli ülkeler değil birçok ülkeden buraya misafir çekmeyle ilgili çalışmalarımız mevcut. Japonya'nın Ankara Büyükelçisinin gelmesinin de bu manada katkı sunacağını düşünüyorum."

Vali Gürel, hem ülkenin değişik yörelerinden hem de çeşitli ülkelerden misafirlerin Safranbolu'yu ziyaret etmesini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.