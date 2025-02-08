Hadrianopolis’te Bronz İçecek Filtresi Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hadrianopolis’te Bronz İçecek Filtresi Bulundu

Hadrianopolis’te Bronz İçecek Filtresi Bulundu

Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'nde, 5. yüzyıla ait içecek filtresi bronz obje keşfedildi.

08.02.2025 12:46
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Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, içecek filtresi olarak kullanılan bronz obje bulundu.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan ve ören yeri ilan edilen antik kentte Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kazılarda ortaya çıkan tüm yapıların tabanında birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle " Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan antik kentte şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, iç kale, yer altı kaya yerleşkesi, çeşme yapısı, kemerli yapı, anıtsal kültik niş (duvar içinde oyuk), sur, villa, anıtsal binalar ile bazı kült (kutsal) alanları gibi yapılar gün yüzüne çıkarıldı.

Kazılarda son olarak milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen, içecek filtresi olarak kullanılan 9,2 santimetre uzunluğunda, üzerinde taşıma halkası yer alan bronz obje bulundu.

"Önemli bulgu ve buluntulara rastladık"

Doç. Dr. Çelikbaş, gazetecilere, antik kentte kazı çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında sürdürdüklerini söyledi.

Kazı çalışmalarında arkeolojik açıdan önemli bulgu ve buluntulara rastladıklarını belirten Çelikbaş, "Bu buluntulardan biri de bronz bir obje. Bu bronz objenin antik dönemde filtre olarak kullanıldığını tespit ettik. Bu, antik dönemde insanların içeceklerini filtreleyen, daha konforlu bir şekilde içmelerini sağlayan obje." dedi.

Çelikbaş, filtre olarak kullanılan bronz objenin konik formda olduğunu ifade ederek, "Üzerindeki taşıma halkası, aslında antik dönemde insanların bronz objeyi bir sefer kullanmadığını, kullandıktan sonra temizlenerek muhafaza altına alındığını ve defalarca kullanıldığını göstermekte. Konik bronz objenin üzerinde delikler var. Bu delikler filtre görevini görüyor." diye konuştu.

Hadrianopolis'te milattan sonra 5. yüzyılda yoğun tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiğini anlatan Çelikbaş, "Bu tarımsal faaliyetler ışığında Hadrianopolis'te nar, elma, armut ve üzüm gibi meyveler ile arpa ve buğday gibi hububatın yetiştirildiğini biliyoruz. Antrololojik çalışmalarda hububatın Hadrianopolis toplumu tarafından tüketildiği net bir şekilde ortaya konmuştu." ifadelerini kullandı.

Çelikbaş, elde edilen tarımsal ürünlerden Hadrianopolis'te çeşitli üretimlerin de yapıldığını öğrendiklerini dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Hadrianopolis'te elde edilen çeşitli meyvelerden meyve suları ve çeşitli içeceklerin yapıldığını biliyoruz. İnsanların bu içecekleri içerken saz ve kamış gibi bitkisel malzemelerden elde ettikleri pipetlerin ucuna bu filtreyi takıp içeceklerinde hem filtre hem de konforlu içim sağladığını görmekteyiz. Pipetler günümüzde plastikten üretiliyor. Antik dönemde pipetlerin bitkisel malzemeden ve filtreli bronzdan elde edilmesi, o dönem insanların içeceklerini hem daha konforlu hem de daha sağlıklı tükettiklerini göstermektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hadrianopolis’te Bronz İçecek Filtresi Bulundu - Son Dakika

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