Hakkari'nin Saklı Cenneti: Sineber Kanyonu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hakkari'nin Saklı Cenneti: Sineber Kanyonu

05.08.2025 11:12
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Sineber Kanyonu, yazın serinlemek isteyenlerin yeni gözdesi. Doğayla iç içe huzurlu bir kaçış.

Hakkari'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkan Sineber Kanyonu, yeşil ile mavinin buluştuğu manzarası ve birçok noktadan akan şelalenin serin suyuyla sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin tercihi oldu.

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Kaval köyü sınırlarında bulunan, çevresinde yüksek rakımlı dağların yer aldığı kanyon, kent sakinlerinin yanı sıra kavurucu sıcakların etkili olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Doğal yapısıyla ilgi çeken kanyona gelen ziyaretçileri, yeşilliklerle kaplı kayaların arasından süzülen su ile metrelerce yükseklikten akan şelalenin oluşturduğu serinlik karşılıyor.

Barındırdığı güzelliklerle yöre halkı tarafından "saklı cennet" olarak tanımlanan kanyonda ferahlayan ziyaretçiler, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de soğuk suda yüzerek serinliyor.

Ziyaretçilerin fotoğraf çekip piknik yaptığı kanyon, son yıllarda ağırladığı yerli ve yabancı ziyaretçilerle kentin turizmine katkı sağlıyor.

"Bu güzel doğanın tadını çıkarmak istedik"

Ziyaretçilerden Diyarbakırlı Şeyhmus Tunç, AA muhabirine, geçen yıl da kanyona geldiklerini söyledi.

Kentteki doğal güzellikleri gezdiklerini belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Burayı herkese öneriyorum. Harika bir doğası var. Efsane bir yer. Buranın turizmde gittikçe yükselen bir trendi var. Geçen sene memnun kaldığımız için tekrar geldik. Üç aileyi de beraber getirdik. Bu aralar sıcaklar ciddi şekilde arttı. Biz de birkaç günlüğüne hem dinlenmek hem de bu güzel doğanın tadını çıkarmak istedik. Suya girip serinleyeceğiz. Çok güzel bir manzara var. Suyun sesi ve yeşilliğiyle ortam çok güzel. Herkesi bekliyoruz."

Hakan Yamaç da şelaleyi "saklı cennet" olarak nitelendirdiklerini ifade ederek, "Burası çok güzel bir yer. Yüzmeye geldik. Neredeyse her gün geliyorum. Buraya çok ziyaretçi geliyor. İzmir'den, Malatya'dan, Çanakkale'den gelenler oluyor. Suyu mükemmel. Hava sıcak olduğu için buraya gelip serinliyoruz. 3-4 farklı noktadan su akıyor. Hafta sonları çok kalabalık oluyor. İnsanlar burada yüzüp fotoğraf çekiyor." dedi.

Sami Seven ise "Hava çok sıcak. Arkadaşlarla hem serinlemeye hem de piknik yapmaya geldik. Serinlemek için en güzel yer burası. Yemyeşil doğası ve mavi suyu var. Bu manzara karşısında huzur buluyoruz. Doğayla iç içe zaman geçiriyor ve bu şekilde stres atmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hava Durumu, hakkari, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hakkari'nin Saklı Cenneti: Sineber Kanyonu - Son Dakika

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