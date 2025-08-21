Haldun Taner Öykü Ödülü Başvuruları Başladı

'YILIN En İyi Öykü Kitabını' belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Haldun Taner Öykü Ödülü yarışması, bu yıl 36'ncı kez yılın öykücüsünü seçiyor. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği yarışma, 26 Eylül tarihine kadar başvuruları kabul ediyor.

Milliyet Gazetesi'nin önderliğinde Haldun Taner'in anısına düzenlenen 'Haldun Taner Öykü Ödülü' yarışması, 36'ncı kez kültür sanat dünyasına yeni isimler kazandırmaya devam ediyor. Aralıksız olarak düzenlenen yarışmanın Seçici Kurulu'nda Demet Taner, Doğan Hızlan, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Metin Celal, Ayşe Sarısayın, Asuman Kafaoğlu-Büke, Prof. Dr. Seval Şahin ve Filiz Aygündüz yer alıyor. Edebiyatta isimlerini duyurmuş olanların yanı sıra edebiyat dünyasına yeni adım atmış yazarların da katılabildiği 'Haldun Taner Öykü Ödülü' yarışması güncelle kalıcılığı buluşturmaya devam ediyor.

Yazarlar; 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkçe yayımlanmış öykü kitaplarının değerlendirildiği yarışmaya kendi imzalarıyla başvurabilecek. Bunun yanı sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de ödül için eser sahibinin imzalı onayıyla aday gösterebilecek. Türk edebiyatının en saygın ödüllerinden olan Haldun Taner Öykü Ödülü'ne başvurmak isteyen yarışmacıların, kitaplarını en geç 26 Eylül Cuma günü saat 17.00'a kadar Milliyet Ödülleri, Milliyet Gazetesi, Demirören Medya Center, 100. Yıl Mah. 2264. Sok. No: 1 Bağcılar/ İstanbul adresine yurt içinden bu tarihten en az 3 gün önce, yurt dışından ise 2 hafta önce kargoya vermiş olması gerekecek.

Ödülün 50.000 TL olarak belirlendiği yarışma hakkında adaylar Milliyet web sitesi üzerinden veya Nur Başeğmezer ([email protected]) (0212 449 61 46) ile iletişime geçerek ayrıntılı bilgi alabilir.