Halid Ziya Uşaklıgil’in Eserleri Yayımlandı

Türk edebiyatı ve çağdaş romancılığın temel taşlarından Halid Ziya Uşaklıgil'in bugüne kadar kitaplaşmamış, gazete ve dergi sayfalarında kalmış tüm metinleri, Karabük Üniversitesi (KBÜ) öncülüğünde literatüre kazandırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 32 üniversiteden 40'tan fazla akademisyenin ortak çalışmasıyla hazırlanan külliyat tamamlanarak yayımlandı.

KBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Atay'ın yürütücülüğünü ve genel editörlüğünü üstlendiği proje, üniversiteden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tepebaşı ve Dr. Öğr. Üyesi Mihriye Çelik'in yanı sıra alanında uzman çok sayıda araştırmacının katkısıyla tamamlandı.

Bir yayınevinin desteğiyle sonlandırılan çalışmada, yazarın eserleri, ilk yayımlandıkları halleri esas alınarak edisyon kritik süzgecinden geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atay, yaklaşık 36 ay süren çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "Türk edebiyatının önemli ve Türk romanının da kurucu isimlerinden Halid Ziya, Türk edebiyatında şimdiye kadar pek çok incelemeye, araştırmaya konu olmuş fakat onun eserleri tamamen yayımlanmamıştı. Bu çalışmada onun bütün eserlerini ilk halleriyle beraber yayımladık ve edisyon kritiğe tabi tuttuk." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmayı Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Atay, şunları kaydetti:

"Çalışmayı yaparken şüphesiz pek çok güçlükle karşılaştık ama Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak Halid Ziya'ya bu vefa borcunu göstermemiz gerekiyordu. Onun yayımlanmayan, gazete ve dergilerde kalmış bütün eserleriyle beraber 65 ciltten oluşan külliyatı, 32 farklı üniversiteden 40'tan fazla akademisyenle hazırlamak, yürütücülüğünü Karabük Üniversitesi mensubu olarak bizlerin yapması, editörlüğünü bizlerin yapması ayrı bir gurur kaynağı."

Atay, çalışmayı ilim dünyası ile Türk dili ve edebiyatına armağan ettiklerini belirterek, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.