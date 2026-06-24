Halk Dansları Gösterisi Sivas'ta Büyüledi - Son Dakika
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Halk Dansları Gösterisi Sivas'ta Büyüledi

24.06.2026 11:10
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Sivas ve Mersin'in iş birliğiyle düzenlenen kültürel gösteride, çeşitli yörelere ait halk oyunları sergilendi.

Sivas ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen halk dansları gösterisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Farklı yörelere ait halk oyunlarının sahnelendiği program, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Mersin ve Sivas Halk Dansları Gösterisi', farklı bölgelerin kültürel zenginliklerini sahneye taşıdı. Program, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait halk oyunlarını bir araya getirerek adeta kültür şöleni oluşturdu. Program kapsamında İzmir, Gaziantep, Silifke, Antalya, Trabzon, Adana, Sivas ve Artvin yörelerine ait halk oyunları sahnelendi. Renkli kostümler ve yöresel ezgiler eşliğinde sunulan gösteriler, salondaki izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen programda sahnelenen performanslar, izleyicilerden tam not aldı. Yöresel kıyafetler ve geleneksel müzikler eşliğinde gerçekleşen gösteride, Sivas'ta bir ilk olarak konsept dışında sınıf öğretmeni ve sanatçı İpek Karabağır da program açılışında hayvanlarıyla buluştu.

İlk olarak Mersinde düzenlenen programın çok beğenildiğini aktaran Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Halit Demirtaş, "Milli Eğitim Bakanlığımız, öğretmenlerin bir birleriyle kaynaşması, birbirleriyle hareket etmeleri ve kültürümüzüz gelecek nesillere aktarılması ile ilgili bir projesi var. Bu projemiz maarif halk oyunları topluluğu. Bizde öğretmenlerimizle, 80 kişilik ekiple bugün burada bir gösteri yapacağız. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivas İl Müdürlüğü ortak çalışmasında 7 bölgeden 9 yöreye ait halk oyunları gösterisini vatandaşlarla buluşturacağız. Biz bugün hem Karadeniz yöresi, hem zeybek oynayacağız, hem de İç Anadolu'dan hayal gösterimiz olacak. Silifke'ye ineceğiz, Antalya'ya gideceğiz, Artvin'e çıkacağız. Proje 81 ilimizde öğretmenler arasında uygulanıyor. Ama biz biraz daha farklılaştırmaya karar verdik" dedi.

"Kültürel kaynaşma ile güzel bir program oldu"

Programın önemli bir kültür zenginlik taşıdığını söyleyen Demirtaş, "Geçen hafta Sivas Halk Oyunları Topluluğu olarak Mersine gittik. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları Topluluğu ile bir gösteri gerçekleştirdik. Öğretmenlerimiz çok beğenilen güzel bir oyun sergiledi. Bugün de aynı oyunu Sivas'ta sergileyeceğiz. Mersin'den gelen arkadaşlarımıza Sivas'ın tarihi yerlerini gösterdik, lezzetlerini tanıttık. Hem kültürler arası bir kaynaşma hem de farklı coğrafyaları tanıma yolunda güzel bir dönüşü oldu. vatandaşlarımız da programlarımıza yoğun bir teveccüh gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Eylül ayından itibaren yoğun bir emek verildiğini dile getiren Sınıf Öğretmeni ve Sanatçı İpek Karabağır, "Sahne arkasında çok ciddi bir hazırlık ve aylarca süren bir emek var. Ekibimiz eylül ayından beri çalışıyorlar. Çok güzel gösteriler hazırlandı. Türkülerin ve halk oyunlarının birleştirici bir gücü var. Bende Mersin ve Sivas, yani Toroslar ve Kızılırmak'ın birleşiminde yıl sonu konserinde açılış sahnesinde olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Gösteride Gaziantep, Silifke, Trabzon, Artvin'den halk oyunları var. Tamamen 7 bölgeden büyük bir ekiple birlikteyiz" dedi.

Programda sahne alan öğretmenlerden Beden Eğitimi Öğretmeni Neslihan Özkan ise, "Ben Artvin ve Gaziantep yöresi oynayacağım. Program sonunda da hüdayda yapacağız. Sivas yöresi, zaybek, potpori, Trabzon yöresi, Silifke başta olmak üzere çok kültürel çeşidimiz var" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Halk Dansları Gösterisi Sivas'ta Büyüledi - Son Dakika

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