Haluk Levent, Filistinli çocuklar için konserde Netanyahu'ya tepki gösterdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Haluk Levent, Filistinli çocuklar için konserde Netanyahu'ya tepki gösterdi

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Ünlü sanatçı Haluk Levent, Amasya'da verdiği konserde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki göstererek Filistinli çocuklar için Nazım Hikmet şiiri okudu.

01.07.2024 03:07  Güncelleme: 03:30
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Konserde Netanyahu'ya tepki gösteren Haluk Levent, Filistinli çocuklar için şiir okudu

AMASYA - Ünlü sanatçı Haluk Levent, konser verdiği Amasya'da İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için Nazım Hikmet şiiri okudu. "Hitler'in zulmünde acı çeken insanların torunlarının kurduğu hükümet, Netanyahu önderliğinde birkaç ayda 30 bin çocuk katletti" sözleriyle İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi.

"Bizler pişmanlık yaşamayalım"

Amasya Belediyesi'nin Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlediği halk konserinde Nazi Almanyası döneminde Adolf Hitler'in Yahudilere yaptığı soykırımı hatırlatan Haluk Levent, "Hitler'in Yahudilere yaptığı zulmü görünce kendimize yapılmış gibi hissettik. Onların çocuklarını kendimiz kabul ederek yıllarca etkisinden kurtulamadık. Hitler'den 10 yıl kadar sonra dünyanın her tarafındaki ülkelerde şu sorular soruldu. Bir özeleştiriydi. Hitler bunu yaparken biz ne yaptık? Hiçbir şey. Sadece sustuk. Bu özeleştiriyle yıllarca pişmanlık yaşadı insanlar. Bizler pişmanlık yaşamayalım. Hitler'in zulmünde acı çeken insanların torunlarının kurduğu hükümet Netanyahu önderliğinde birkaç ayda 30 bin çocuk katletti. İşgalci, yayılmacı, emperyalist politikaları Amerika ve İngiltere'nin dışında hiçbir ülke desteklemedi. Biz de burada 'kahrolsun' diyoruz" şeklinde konuştu.

"Kız çocuğu" adlı şiiri Filistinli çocuklar için okudu

Nazım Hikmet'in Hiroşima'ya atılan bomba üzerine yazdığı "Kız çocuğu" adlı şiirini Filistinli çocuklar için okuyan sevilen sanatçı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin peşinden milli mücadele kahramanlarının adlarını sıralayarak seslendirdiği İzmir Marşı'nı 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' sözleriyle tamamladı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, çiçek ve hediye verdiği Haluk Levent'e şarkılarıyla yaşattığı unutulmaz konser için teşekkür etti. Meydanı dolduran Amasyalılara seslenen Başkan Sevindi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da konser düzenleyeceklerini açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Haluk Levent, Filistinli çocuklar için konserde Netanyahu'ya tepki gösterdi - Son Dakika

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