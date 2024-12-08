Hamsi Çeşitleriyle Arap Turistlerin Gözdesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hamsi Çeşitleriyle Arap Turistlerin Gözdesi

Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi, restoranlarda sunulan çeşitli yemeklerle misafirlerin beğenisini kazanıyor. Özellikle hamsili pilav, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin favorisi haline geldi.

08.12.2024 10:40  Güncelleme: 10:47
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Karadenizlinin vazgeçilmesi hamsi farklı türlerdeki yemeklere tat veriyor

Pilavından kızartmasına kadar her türlü yemeğe uyum sağlayan hamsi Arap turistlerin bile tercihi oluyor

TRABZON - Hamsi bu günlerde deniz suyunun soğumasıyla daha da yağlanarak lezzetlenirken, özellikle restoranlarda farklı yemek türleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Ganita restoranda hamsinin farklı yemek türleri müşterilerin beğenisine sunulurken, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler hamsili pilavı daha çok tercih ediyor.

Ganita restoranda aşçı olarak görev yapan Elif Bayrak, Körfez ülkelerinden gelenlerin bile hamsili pilavı tercih ettiğini belirterek, "Üç, dört yıldır bu sektörde çalışıyorum. Mesleğe ustam Adem Eyüpoğlu sayesinde girdim daha önce garson olarak çalışıyordum. Asım mesleğim veteriner teknikeri ancak mutfak biraz daha ağır bastı diyebiliriz. Hamsinin yemek çeşitleri olarak hamsi çıtlama, hamsili kaygana, hamsili pilav, hamsi kuşu hazırladım. Hamsi kuşu için malzemelerimiz yumurta, süt, mısır unu, köy tereyağı, tarlamızda yetiştirdiğimiz yeşillikler. İçerisinde bol miktarda taze soğan, maydanoz, dere otu, yumurta, mısır unu, hamsi var. Hamsi çıtlamada da yine ince ince doğranmış soğan, dizili şekilde hamsiler, üzerinde pul biber, maydanoz bulunuyor. Hamsili kayganada ise mısır unu, süt, yumurta, hamsi, yeşilliklerden ibaret. Hamsinin, bildiğim kadarıyla onun üzerinde yemeği olduğunu tahmin ediyorum. Yöremiz olarak hamsiyi çok seviyoruz onun için bolca tüketiriz. Hamsiyi yemeklerde kullanamadığımız zaman tuzlama yaparak tüketiriz. Hamsinin her türlü yemeği tercih ediliyor birbirinden ayırt etmek çok zor hepsi çok güzel. Genelde hamsi tava daha çok yapıyoruz. Hem pişirilmesi çabuk hem de çok lezzetli oluyor. Hamsili pilav tarifi ise, önce hamsileri kılçığından ayırıyoruz. İçerisinde içli pilav, kuş üzümü, çam fıstığı, tarçın. Pilavımızı önceden yapıyoruz daha sonra güveç kabımızın içerisine hamsileri dizerek fırında pişiriyoruz. Hamsili pilavı körfez ülkelerinden gelen müşterilerimiz bile tercih ediyorlar. Çünkü hamsili pilavın içinde içli pilav olduğundan daha çok tercih ediyorlar" dedi.

Mutfak şefi olarak görev yapan Adem Eyüpoğlu'da hamsinin bir çok çeşit yemeğini yaptıklarını kaydederek, "Hamsinin bir çok yemek çeşidini yapıyoruz. Hamsili pilav, hamsi ekşili, hamsi çıtlamadan tutun da birçok ürünlerimiz mevcut. Müşterilerimiz genelde hamsi tava ve çıtlamasını daha çok tercih ediyor. Nadir olarak hamsi ekşilisini talep edenler oluyor. Hamsi kuşu artık evlerde sıradanlaştı diyebiliriz. Gelen misafirlerimiz tadımlık bile olsa talep ediyor. Hamsi artık yağlandı diyebiliriz. Bu zamanlarda bana göre en iyisi çıtlaması ama en çok tercih edilen kızartması" diye konuştu.

Hamsi pilav unutuldu

Günümüzde hamsili pilavın unutulmaya yüz tuttuğunu ancak tanıtım konusunda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Eyüpoğlu, "Hamsi pilavı çok geride kaldı maalesef. İnşallah bunları tanıtmaya devam edeceğiz. Hamsi pilavının tarihçesi araştırdığıma göre 1766 - 1768 tarihleri arasında mutfakla buluşmuş. Hamsi pilavı artık unutulmayacak. Arap turistler balığı çok tercih ediyorlar. Daha çok hamsili pilavı tercih ediyorlar. İçli pilav olmasından dolayı hamsi pilavını seviyorlar. Şu anda hamsinin en verimli zamanı, gerek sağlık gerekse doyuruculuk anlamında. Hamsinin birçok yemek çeşidi var. Biz ancak 5-6 tanesini yaptık. Örneğin eskiden mezgite yumurta kırılırdı şimdiler de bu yönde pek talep olmuyor. Hamsiden yapılan yemeklerin bazıları unutuldu diyebiliriz. Hamsinin tatlısı bile yapıldı. Maalesef tanıtımı az olduğu için pek gündeme gelmiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hamsi Çeşitleriyle Arap Turistlerin Gözdesi - Son Dakika

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