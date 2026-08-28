Har-ı Bülbül Iğdır'da El Sanatlarıyla Hayat Buldu - Son Dakika
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Har-ı Bülbül Iğdır'da El Sanatlarıyla Hayat Buldu

Har-ı Bülbül Iğdır\'da El Sanatlarıyla Hayat Buldu
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Azerbaycan'ın sembolü Har-ı Bülbül çiçeği, Iğdır'da düzenlenen sergide el emeği ürünlere işlendi. 'Vatan sevdasının çiçeği Iğdır'ın gönlünde' temasıyla açılan sergi, kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’nın ve Karabağ şehitlerinin aziz hatırasının simgelerinden biri haline gelen Har-ı Bülbül çiçeği, Iğdır’da geleneksel el sanatlarıyla yeniden hayat buldu. Vali Yolu Caddesi’nde düzenlenen serginin açılışına Vali  M. Fırat Taşolar ve eşi  Didem Taşolar, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Har-ı Bülbül Iğdır'da El Sanatlarıyla Hayat BulduIğdır Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde “Vatan sevdasının çiçeği Iğdır’ın gönlünde” temasıyla hazırlanan sergide, Har-ı Bülbül motifinin işlendiği birbirinden farklı el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler ve kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı çalışmalarda, Har-ı Bülbül motifi farklı el sanatları ürünlerine işlendi.Har-ı Bülbül Iğdır'da El Sanatlarıyla Hayat BulduÇanta, broş, kolye, folklorik bebek, giysi ve tablolar başta olmak üzere çok sayıda üründe hayat bulan Har-ı Bülbül, sergiyi gezen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Har-ı Bülbül Iğdır'da El Sanatlarıyla Hayat BulduSergiyle, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki “Bir millet, iki devlet” anlayışının kültürel bağlarla güçlendirilmesi ve Karabağ Zaferi’nin simgelerinden Har-ı Bülbül’ün taşıdığı anlamın gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Kültür Sanat Har-ı Bülbül Iğdır'da El Sanatlarıyla Hayat Buldu - Son Dakika

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